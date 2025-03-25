ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAM DR.ADEM USLU KISA BİR SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI…

Büyük bir katılımın olduğu Zeytinburnu Belediyesi 2025 Ramazan iftarında ilk selamlama konuşmasını Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaptı. Arısoy açılış konuşmasında iftarlarına katılan herkes teşekkür etti. Akabinde Kadir gecelerini ve Ramazan bayramını kutlayarak herekse sağlıklı bir yaşam diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bir söz ve konuşma üstadı olan Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu ise bu ilçede görev yapmaktan mutu olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik içinde ülkemizin kalkınması için hep beraber çalışacağız dedi. Uslu’da katılıcıların kadir gecesi ve bayramını kutladı.

ZEYTİNBURNU’NUN SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ VE KANAAT ÖDERLERİ AYNI MASA ETRAFINDA BİR ARAYA GELDİ….

Mahalle Muhtarları, Spor Kulübü başkanları, Dernek başkanları, okul müdürleri, basın mensupları, eski ve yeni Meclis üyeleri, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı İsmail Çelebi, Hür Dava Partisi (HİDA-PAR) Zeytinburnu İlçe başkanı Naif Damar, ZEYDEF başkanı Dilman Kaya, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya, Eski Yeşiltepe mahalle muhtarı Nadiye Polat, Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Nevzat Uluocak başta olmak üzere çok sayıda tanınmış kişi iftara katıldı.,

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)