ZEYTİNBURNU SAHİLDEKİ TUVALET’i KİM KAPATTI ?

Özellikle yaz aylarında Zeytinburnu sahilini kullanan halkın yoğun bir şekilde yararlandığı tuvalet ve mescidin bir ay önce kapatılmasından sonra bir çok kişi haber merkezimizi arayarak kapatılan tuvaletin yeniden açılması için gerekli girişimleri yapmamızı istedi…

Bizde sahilin İBB ‘ye bağlı olması nedeni ile CHP Zeytinburnu ve İBB’ meclis üyesi iş insan Düzgün Kaya ile konuşarak İBB neden bu tuvaletleri kapattı diye sorduk.

Kaya Gündem programında Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi “Bahse konu tuvalet ve Mescit Merhum Dr. Kadir Topbaş döneminde yapıldı.

Ancak işletilmesi konusunda Zeytinburnu Belediyesi ile bir anlaşma yapılarak halk’a hizmet verilmesi sağlandı.

Ne olduysa Zeytinburnu belediyesi İBB’ye bir yazı yazarak tasarruf tedbirleri gerekçesi ile artık buraya personel veremeyeceğini ifade ederek hizmeti Haziran 2024’de durdurdu.

Bu konuda haber merkezimize çok sayıda şikayet geldi..

CHP Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi iş insanı Düzgün Kaya İBB’nin ilgili birimleri ile konuşarak bir kamu hizmeti olan bu tuvaletlerin ve mescidin zaman kaybetmeden yeniden halkın hizmetine açılması için gerekli girişimleri yaparak soruna çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

Kaya İBB’nin bir çok ilgili birimi ile konuşarak işi çözmek adına ciddi bir mücadele verdiğini sahilin İBB uhdesinde olduğu için bir çok kişinin sanki İBB bu WC ‘Leri ve mescitleri kapattığını düşünerek haksız yere ülkemizin önemli bir kamu kurumu olan İBB’nin suçlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

Söyleşinin ana gündem maddesi her ne kadar sahildeki WC’ ve mescit konusu olsa da Düzgün Kaya Gazeteci yazar ve Tv Programcısı Hüseyin Çetiner’in sorduğu her soruya samimi ve içten cevaplar verdi.

Bu önemli söyleşimin Görsel Videounun Halini;

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Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)