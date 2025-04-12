CHP’de, kayyum riskine karşı 6 Nisan’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayın ardından ilk Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Kurultayda delegelerin tamamına yakınının oyuyla güven tazeleyen CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası konuşuldu.

Toplantıda öte yandan yeni parti yönetimi de şekillendi.

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa bir kez daha seçilen Özgür Özel, partisinin MYK üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

“YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel’in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21’inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“SERT MUHALEFETE DEVAM”

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’ne geçen CHP heyeti, saat 12.40’ta PM Toplantısı’na başladı. Toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

AKP’nin iktidarını uzun yıllar boyunca, “Kutuplaştırma siyaseti” üzerine kurduğunu belirten CHP kurmayları, “Önceleri, gerilimi artırarak oy kazanan AKP, şimdi kutuplaştırdığı için oy kaybediyor. Sokakta olmaya, sert muhalefet etmeye devam edeceğiz” dedi.

LİSTEDE İKİ YENİ İSİM

Toplantıda, 24 kişilik MYK da yeniden oluşturuldu. Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan’ın MYK’ye giren yeni isimler olduğu görüldü.

Genel Başkan Özgür Özel ile beraber 24 kişilik MYK şu isimlerden oluşuyor:

• Selin Sayek Böke – Genel Sekreter

• Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• M. Gül Çiftci Binici – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Özgür Karabat – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

• Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Gülşah Deniz Atalar – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Pınar Uzun Okakın – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

• Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)