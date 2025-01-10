GAZETECİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tanal, basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.



İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

GAZETECİLER AĞIR BEDELLER ÖDÜYOR



CHP’li Vekil Mahmut Tanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Basın, demokrasiyle yönetilen ülkelerde dördüncü kuvvettir. Halkın sesi ve vicdanıdır.

Basın özgürlüğü ve bağımsız gazetecilik, halkın doğru bilgiye erişiminin teminatıdır. Ancak ne yazık ki, ülkemizde bu kutsal mesleği icra eden gazeteciler, ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyor. Gazeteciliğin suç sayılmadığı, halkın haber alma hakkının engellenmediği, medya emekçilerinin tehdit edilip işsiz bırakılmadığı, yerel medyanın yaşatıldığı bir Türkiye istiyoruz.



YEREL BASINA DESTEK VERİLSİN



Şanlıurfa ilimiz, yerel basın faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerin başında geliyor. Ancak yerel gazeteler, televizyonlar ve internet haber siteleri, artan maliyetler ve yüksek giderler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Yerel basın yok olursa, mahalli renkler de yok olacaktır. Basında tekelcilik güçlenecek, halkın haber alma özgürlüğü zedelenecektir.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE TÜRKİYE’NİN VAHİM DURUMU

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin gerileyen sıralaması ve uluslararası raporlardaki durum, gazetecilerin ağır şartlar altında çalıştığını göstermektedir. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2024 raporunda Türkiye, 180 ülke arasında 158. sırada yer almış, medya özgürlüğü açısından ‘Çok vahim’ kategorisinde gösterilmiştir.



Gazetecilik yalnızca halkın doğru bilgiye erişimini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumu güçlendirir ve bilinçlendirir. Bu nedenle basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, her bireyin hakkıdır. Özgür ve bağımsız bir basın olmadan demokrasiden söz edemeyiz.



Bu vesileyle, halkın haber alma hakkını savunan, doğruları yazmaktan çekinmeyen tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, daha özgür ve adil koşullarda çalışabilecekleri bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)