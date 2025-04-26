Çember çeşitleri endüstriyel ambalajlama konusunda oldukça işe yarar nitelikte araçlar olmaktadırlar. Hem taşınacak ürünün zarar görmemesi adına hem de kolay taşınabilmesi adına geliştirilmiş olan bu işlem dünya üzerinde pek çok yerde tercih edilen bir yöntemdir. Kullanıldığı yere göre değişim sağlamakla birlikte totalde her bir çember makinesi aynı amaca hizmet etmektedir.

Çember Çeşitleri Nerelerde Kullanılır?

Birçok endüstriyel ve perakende işletmelerin paketleme sırasında tercih ettiği çember çeşitleri birden fazla farklı yönteme hizmet eder. Taşınacak olan malzemenin yapısından, nereye taşınacağına kadar değişkenlik gösterebilen çemberlerin bazıları havalı şarjlı çember makinesi ile çalışmaktadır. Katı, sıvı, kırılgan gibi birçok materyallerin paketlenme işleminde kullanılmakta olan çember çeşitlerini ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

● Plastik orijinal çemberler

● Plastik polyester çember

● Plastik kompozit çember

● Çelik çemberler

● Plastik holt melt tekstil çemberi

● Plastik PP poliprobilen çemberler şeklinde sıralanmaktadır.

1- Plastik Orijinal Çemberler

Bu çember çeşitleri 5 mm ile 16 mm arasında genişliğe, 0,5 mm ile 0,8 mm arasında ise kalınlığa sahip olan çemberlerdir. Yarı ve tam otomatik çemberleme makinelerinde kullanılmakta olan bu ürün, yüksek kırılma direncine sahiptir. Aynı zamanda ısı ile yapıştırma işlemine uygun olan bu ürün, depolama ve taşıma sürecini çok daha güvenli hale getirmektedir.

2- Plastik Polyester Çember

Şerit çember makinası gibi çemberleme makinelerinde kullanılabilen bu çember, 12 mm şerit çember ile 19 mm arasında genişliğe sahiptir. Aynı zamanda 0,7 mm ile 1 mm arasında kalınlığa sahip olan bu çember çeşitleri ısıyla yapıştırma ve tokayla birleştirme işlemine uygundur. Manuel ve otomatik çemberleme makinelerinde de kullanılabilen bu polyester çember, 13 ile 19 kg ağırlığındadır. Kullanım alanlarından bazıları lojistik, depolama, inşaat ve benzeri türden alanlardır.

3- Plastik Kompozit Çember Çeşitleri

Plastik kompozit çember çeşitleri, polyester liflerin plastikle kaplanmasıyla üretilmiş olup, 13 mm ile 32 mm arasında seyreden genişlikte seçenekleri bulunmaktadır. Bu ambalajlama şeritleri bukle toka ve diğer aparatlarla birleştirilerek oldukça dayanıklı bir ürün olmaktadır. Öyle ki, çelik çemberlerden %75 oranında daha hafif olmasına rağmen hemen hemen çelik çemberler kadar dayanıklıdır. Bu çemberin kullanım alanları ise şöyledir:

Kullanım Alanları Açıklama Otomotiv Sektöründe Özellikle yarış araçları gibi performanslı araçlarda hem dayanıklılık hem de hafiflik açısından tercih edilir. Havacılık Sektöründe Hafif olması ve bir o kadar da yüksek dayanıklı olması sebebiyle uçaklarda tercih edilen bir üründür. Denizcilik Sektöründe Metallerin oksitlenmesini engellemesi sebebiyle gemilerde tercih edilir. İnşaat Sektöründe Özellikle dayanıklılığı sebebiyle inşaat alanlarının pek çok bölümünde tercih edilmektedir.

4- Çelik Çemberler

Yüksek mukavemet ve dayanıklılığı sebebiyle en çok tercih edilen çember çeşitleri arasında yer alan çelik çemberler hem oksitlenmemesi sebebiyle hem de dış darbelere karşı dayanıklılığı sebebiyle çok fazla alanda kullanılmaktadır.

Çelik çemberlerin genişliği 12 mm ile 32 mm arasında değişmekte olup, kalınlıkları ise 0,5 mm ile 0,9 mm arasında değişkenlik göstermektedir. Çelik çemberlerin en sık tercih edilen çemberler arasında yer aldığı ambalaj çemberi üreticileri tarafından bildirilmiştir.

5- Plastik Holt-Melt Tekstil Çemberi

Özellikle koli ve hassas ürünlerin paketlenmesinde çok sık kullanılan bu çember çeşitleri, elastik ve esnek bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle asla gevşeme ve salma yapmadıkları gibi kenarları olmadığı için paketlenmesi yapılan ürünlere hiçbir şekilde zarar vermezler.

Hem sert hava koşullarına hem de UV ışınlarına oldukça dayanıklı olan bu çember çeşitleri oldukça hafif bir yapıya sahiptirler ve toz, kir, pas tutmazlar.

6- Plastik PP Poli Probilen Çemberler

Bu çemberler 12 mm ile 16 mm arasında değişkenlik gösteren bir genişliğe sahiptir. Hafif ve esnek bir yapıda olan bu çember şeridi, paketleme şerit makinası ve bukle tokayla kullanıma uygun bir yapıdadır. Farklı hava şartlarına dayanıklı olan bu ürün, orta ve hafif seviyedeki yükler için ideal bir yapıya sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Çember çeşitleri konusu ile ilgilenenler şu soruların cevaplarıyla da ilgilenmişlerdir:

a- Plastik Çember Fiyatları Nasıldır?

Bu sorunun cevabı kullanılacak olan çemberin cinsine, kalınlığına ve genişliğine göre değişim göstermekle birlikte kullanılacağı miktar da oldukça önemlidir.

b- Palet İpi Makinesi Nedir?

Çelik veya plastik şeritleri çemberleme işlemi ile koli ve paletlere sıkıca sarma işlemine yarayan bu makine sayesinde taşınan ürünler sıkıca sarılır.