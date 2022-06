İBB’den Büyükçekmece’de büyük altyapı yatırımı

İmamoğlu: Bir avuç insanın aklının yerine, milletin aklının hakim olması için gece gündüz çalışacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin, Büyükçekmece’de geçmişte yaşanan su baskınları, sel ve taşkınları sona erdirecek, “Altyapı İnşaatı Temel Altma Töreni”ne katıldı. Büyükçekmece Kültür Park’ta gerçekleştirilen törende İmamoğlu’na; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İSKİ’nin yeni Genel Müdürü Şafak Başa ile kalabalık bir vatandaş topluluğu eşlik etti. Hükümetin, Türkiye'yi, son 20 yıldır ‘iktidar-muhalefet ayrımıyla’ ayrımıyla yönettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bunun çok acı örneklerini, bizler yöneticiler olarak yaşıyoruz ama esas olan, bunun zararını milletimiz görüyor” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyn Çetiner

GÜRPINAR STADI’NIN TRAJİKOMİK HİKAYESİNİ ANLATTI

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığı trajikomik bir anıya konuşmasında yer verdi. “Gürpınar Stadı, dolgu alanıdır ve dolgu alanları geçmişte alınan bir kararla büyükşehir belediyelerinin uhdesindedir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Gürpınar Stadı'nın yapılması, Beylikdüzü Belediyesi uhdesinde kalması ve orada sportif hizmetler yapılması noktasında bir mücadele vermiştik. Stadın da bir kısım tesisleri Büyükçekmece sınırlarında kalıyordu. O zaman bizim, Büyükçekmece-Beylikdüzü Belediyesi arasında yazışmalar yaparak, işi hukukuna ve kurallara uygun hale getirip yapmaya dönük hareketlerimiz, hamlelerimiz olmuştur. Günün sonunda o zaman siyasi iradeyi tahakkümü altına almış bir avuç insan, ‘Stadı vermeyiz de vermeyiz’ diye bir mücadelenin içine girdiler. Stadı kime vermiyorlar biliyor musunuz? Beylikdüzü Belediyesi'ne ya da Büyükçekmece Belediyesi'ne vermiyorlar. Çeşitli mazeretlerle, kurum ve kuruluşları da bu anlamda kullanıyorlar. Günün sonunda karar aldık: Biz oraya, hakkımız olan bir biçimde, usule ve kurala uygun bir biçimde zabıtamızla gideceğiz ve stadı devralıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Çünkü bir tarafında bir avuç insan düğün, bayram yapıyor; bir tarafında da tarafında da kafasına göre stadı kullanan bir ekip. Oraya zabıtamızla gittiğimizde, karşımızda kimi gördük biliyor musunuz? Yüzlerce Büyükşehir zabıtasını gördük. Niye? ‘Giremezsiniz’ dediler bize. Birileri için Büyükşehir zabıtası oraya yığıldı. Bu bahsettiğim yaklaşık 5 yıl önce. Bize derhal yazı yazdılar. Dediler ki, ‘Burası Beylikdüzü ya da Büyükçekmece Belediyesi'nin değildir. Büyükşehir Belediyesi’nindir. Onun için giremezsiniz. Biz de bu kullanıcılara müsaade ediyoruz.’ Ne oldu. Biz de gittik 2019’da kazandık seçimi, Büyükşehir’in de sahibi olduk.”

“İSTANBUL VALİSİ’NE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA ŞİKAYET EDİYORUM…”

Trajikomik hikayenin burada noktalanmadığını aktaran İmamoğlu, “Bu sefer de ne diyorlar biliyor musunuz? ‘Burası Milli Emlak’ındır. Burayı Büyükşehir’e de vermeyiz.’ Yazışıyoruz, ediyoruz. Yetmiyor, mahkemeyi kazanıyoruz. Milli Emlak Genel Müdürü'nü arıyorum. 2 defa. Ben bu konulara muhatap olmam. Ama arıyorum. Gülmek ve onlara üzülerek bu duygularımı aktarmak için arıyorum. Hala cevap verecekler. Teslim etmemek için, mahkeme kararını bile uygulayamıyorlar; uygulamıyorlar. Bu konuyu 2 hafta önce Sayın Valimize de aktardım. ‘Bu konu size kadar gelsin istemezdim ama İstanbul'un Milli Emlak Müdürü, burayı İBB’ye niye teslim etmez, hangi akılla’ dedim. Ben de şimdi halkın huzurunda şikayet ediyorum. Gürpınar Stadı'nı, halkımıza sosyal tesisler olarak hizmet etmesi için; yüzme havuzunda çocuklarımızın yaz spor okula gitmesi için, stadında bir avuç insanın ne çevirdiğini bilmediğimiz birtakım eylem ve iş faaliyetlerinde bulunmasın, orada spor okullarında spor faaliyetlerinde buluulnması için, hukukun ve kanunun, mahkemenin verdiği yetkiyle, burayı teslim almamıza hangi duyguyla engel oluyorsunuz? İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü… Kime şikayet ediyorum? İstanbul Vali’sine şikayet ediyorum. Şehircilik Bakanlığı’na şikayet ediyorum. Derhal bu yanlışı düzeltin” dedi.

“İKTİDAR DEĞİŞMEDEN BU İŞLER DÜZELMEZ”

Benzer trajikomik hikayelerin hala devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Ne yapacağız biliyor musunuz? Biz, gidip Ankara'yı da teslim alacağız. Bu başka düzelmez. İktidar değişmeden, bu işler düzelmez. Dolayısıyla hizmetlerimize en güçlü şekilde devam edebilmemiz için, milletimizin huzur içerisinde, barış içerisinde, adil, eşit hizmet alabilmesi için, her yerde geçerli olan -ama Büyükçekmece'de ama Beylikdüzü'nde ama İstanbul'da ama Ankara'da- o bir avuç insanın aklının yerine, milletin aklının hakim olması için gece gündüz çalışacağız. Bu aksiliklerin tamamen sona ermesi için; Büyükçekmece'de, Beylikdüzü'nde, Büyükşehir’de kazandığımız gibi, milletçe iktidarı da hep birlikte kazanacağız ve Türkiye'de her şeyin çok güzel olması için, çok mücadele edeceğiz. Biz, bunun var olması için, bunun oluşabilmesi için, işte Küçükçekmece'de, işte Beylikdüzü'nde, işte Büyükçekmece'de çok başarılı olmak zorundayız. Dolayısıyla benim de Büyükşehir’de çok başarılı olmam lazım ki, milletin iktidarı var olsun. Hep beraber bu başarıyı elde etmek için de gece gündüz, 7/24 çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

“39 İLÇEYE EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”

İBB olarak, 39 ilçenin tamamına eşit hizmet ulaştırma gayretinde olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Şimdi burada, Büyükçekmece'de çok değerli bir hizmetin başlangıcındayız. Ama bilin ki, aynı hizmeti İstanbul'un her noktasında yapıyoruz. Şehrin birçok noktasında, her yağmurda, 21. yüzyılda, dünya kenti İstanbul'a hiç yakışmayan görüntüleri yaşadığımızı hepimiz biliyoruz ve buna şahitlik ettik. Geçmişte sadece şahitlik etmedik, aynı zamanda ne yazık ki can kaybı yaşadık. Ne yazık ki tarifsiz mal kaybı yaşadık. Bu bakımdan İstanbul'da göreve gelir gelmez, İSKİ yönetimi ile beraber oturup, konuştuğumuz konuların başında, bu görüntüleri nasıl bertaraf ederiz görüşmesi geldi. 100’e yakın noktada sel yaşanan, su taşkını yaşanan bölgeleri tespit ettik. Ve tamamına yatırım yapmak konusunda karar aldık” bilgisini paylaştı.

“SANKİ İSKİ’YE GÖKTEN KAYNAK YAĞIYORMUŞ GİBİ…”

İSKİ’nin yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kurumlardan biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Sanki İSKİ'ye bazı kaynaklar gökten yağıyormuş gibi; örneğin, elektriği sanki bedava alıyoruz, sanki her gün zam yapılan akaryakıtı biz zamsız alıyormuşuz gibi, İSKİ'yi bu anlamda mağdur eden Meclis’teki çoğunluğunu ne yazık ki negatif olarak kullanmalarına rağmen, biz bu yatırımlarda geri durmadık, yolumuza devam ettik. Ve farkında mısınız? Yaklaşık bir yılı aşkın süredir İstanbul'da, inanın küçük büyük, her yağmurda çok utanç verici, can sıkıcı görüntüler yaşarken, artık yaşanmıyoruz. Bunu başaran İSKİ'deki bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık” dedi. “Şehirler, altyapılarıyla insanları mutlu ederler” diyen İmamoğlu, örnek olarak Ayamama Deresi’ndeki ıslah çalışmalarını verdi.

“15 DERE YATAĞINDA 15 MİLYON METREKARELİK YAŞAM VADİLERİ GELİYOR”

“Geçmişte bir yatırımlar yapıldı. Ama ne zaman? 30’a yakın insanımız hayatını kaybettikten sonra yatırım yapıldı” diyen İmamoğlu, “Ama biz, oradaki hem yatırımların eksik kalan kısmını toparlıyoruz, tamamlamak üzereyiz hem de Ayamama'nın kıyısın, vatandaşlarımız için milyonlarca metrekarelik bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Yani aslında bize ışık yakan, gönlümüzü ve şehrimizi mutlu eden Beylikdüzü'nde ‘Yaşam Vadisi’ diye başlattığımız aklı, İstanbul'un tam 15 dere yatağına hediye etmek ve tam 15 milyon metrekarelik bir alanı, burada İstanbullular için bir yeşil alana dönüştürmeyi gerçekleştirmek için yola çıktık. Şu anda hemen hemen tamamında hem dere ıslaklarını yapıyoruz ya da yaptık hem de yeşil alanlarıyla ilgili çalışma başlattık ya da başlatmak üzereyiz. Bu kararlılığımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKGÜN: “BÜYÜKÇEKMECE ‘BÜYÜKŞEHİR’ GÖRDÜ”

Beylikdüzü’nden Kumburgaz’a kadar uzanan 35 kilometrelik sahil bandını, Avrupa’nın konuştuğu bir kordon boyuna dönüştüreceklerinin müjdesini veren İmamoğlu, üstyapı tasarımlarının altyapı çalışmalarıyla eşgüdümlü olarak tamamlanacağı bilgisini paylaştı. 28 yılı aşkın süredir devam eden başkanlık sürecinin 25 senelik bölümünde İBB’den destek görmediklerini kaydeden Akgün de “Arkadaşlar dediler ki, ‘Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İSKİ Genel Müdürümüz, ekip gelecek, burada temel atma töreni alacak. Ne yazalım?’ Dedim gidin yazın: ‘Büyükçekmece Büyükşehir gördü!’ Bugüne kadar, çok kısa zamanda, Büyükçekmece’ye bu kadar hizmeti yapan İBB ve onun başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine güveniyoruz. Adaletli davranışına güveniyoruz. Kendisine yürüdüğü uzun yolda başarılar diliyoruz” diye konuştu. Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Başa ise, “Yapacağımız yatırımların toplam maliyeti dört yüz on beş milyon lira civarında olacaktır” bilgisini paylaştı.

98 KİLOMETRELİK KANAL İMALATI YAPILACAK

İSKİ’nin, “Avrupa Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve