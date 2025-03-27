Üyelerin oy birliğiyle Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçildi. Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş getirildi.



Oktay Aksu yaptığı açıklamada, “Başkanlarımız Sayın Rıza Akpolat ve Sayın Alaattin Köseler aramıza dönene kadar, süreci onların emanetine sahip çıkarak ve dayanışma içinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.