YENİDEN REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE TEŞKİATI YEREL YÖNETİM SEÇİMİNDE BEKLEDİĞİ OYU ALAMADIĞI İÇİN ÜSTÜNDE BİR ÖLÜ TOPRAĞI VARDI, AŞURE ETKİNLĞİ İLE YENİDEN ALANLARA İNMİŞ OLAN YRP.YÖNETİMİ YENİ İLÇE BAŞKANI MUZAFFER BALKIŞ'IN İLK BÜYÜK ETKİNLİĞİNİ YAPARAK YIKILMADIK AYAKAKTAYIZ MESAJI VERMİŞ OLDU...

Çiçeği burnunda Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Muzaffer Balkış ve yönetimi 31 Mart 2024 Yerel Yöentim seçimlerinde beklentilerinin çok altında bir oy aldığı için adet üzerinde ölü toprağı olan YRP Zeytinburnu ilçe başkanlığı yıkılmadık ayaktayız mesajı verdiği aşure etkinliğine ilçe halkının yoğun bir ilgisi oldu.

İlçe Başkan yardımcısı Saddetin Başaran'ın başta Gazzeli mazlumların bir an evvel Siyonist İsrail Terör Devletinin soykırımından kurtulmaları için yaptığı uzun ve anlamlı duadan sonra İlk ikramlıkları İlçe başkan Muzaffer Balkış yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Bu sene Zeytinburnu ilçesinde Yeniden Refah Partisi dışında hiç bir siyasi parti'nin aşure ikramı yapmaması YRP'nin etkinliğini daha da anlamlı bir hale getirdi.

Çiçeği burnunda yeni ilçe başkanı Muzaffer Balkış şunları söyledi "Aşure birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Ülkemizin yerel de ve genelde Yeniden Refah Partisine çok ihtiyacı var.Biz Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bugün burada halkımız ile iç içeyiz burada 4 ile 5 bin arasında insanımıza aşure ikram edeceğiz .Yiyenlere şifa olsun.

Bizi yalnız bırakmadığınız için İstanbul Times Gazetesi, Zeytinburnu Times Gazetesi, İstabul tv youtube,ZeytinKöy Tv Youtube olarak sizlere teşekkür ederiz dedi.

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Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)