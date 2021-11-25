ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE BEYLİKDÜZÜ’NE 18. KÜTÜPHANE

Yakuplu Mahallesi’nde yer alan Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin
açılışını gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Eğitime
yapılan her şey karşılık bulur. Beylikdüzü’nde bugün 18. kütüphanemizi açıyoruz.
Kentimizde mümkün olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici
kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar
götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için de çalışmaya devam
edeceğiz.” dedi.
İlçede kültürü, sanatı ve eğitimi her zaman öncelikli tutan ve bu alanda önemli projelere imza atan
Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Beylikdüzü’ne 18. kütüphaneyi kazandırdı. Betül
ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin açılış törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı
sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Yılmaz ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş
katılırken, katkılarından dolayı emekli öğretmen Rafet Yılmaz ve eşi Betül Yılmaz’a çiçek ve plaket takdimi
yapıldı. İçerisinde 4 bin kitabı barındıran kütüphane Yakuplu Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet verecek.
Çalık: Eğitime yapılan her şey karşılık bulur
Bugünün çocuklarını, yarının liderleri olarak yetiştirecek ve onları topluma kazandıracak kişilerin
öğretmenler olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’
sözüyle eğitime ve öğretmenlere ne kadar önem verdiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla biz de Beylikdüzü
Belediyesi olarak öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının her zaman yanında olacağız. Eğitime yapılan her
şey karşılık bulur. Beylikdüzü’nde bugün on sekizinci kütüphanemizi açıyoruz. Kentimizde mümkün
olduğunca her ortamda kitap okunması amacıyla gezici kütüphanelerle birlikte kütüphane hizmetlerini
vatandaşların ayağına kadar götürüyoruz. Bu kente yeni kütüphaneler kazandırmak için çalışmaya devam
edeceğiz. Bu kent adına kütüphanenin yapımına katkı veren başta Rafet Yılmaz ve kıymetli eşi Betül
Yılmaz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca içeride bulunan kitapların bağışlanmasında
emek veren Beylikdüzü Kent Konseyi ile çok kıymetli STK üyelerine de teşekkür ediyorum. Hep birlikte
güzel bir tesisi Beylikdüzü’ne kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler
gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla
ilçede bulunan okulları da ziyaret ederek Beylikdüzü’nün öğretmenleriyle hafta boyunca da birçok etkinlikte
bir araya geldi.
Yılmaz: Anne ve babalar lütfen çocuklarınızla birlikte kitap okuyun
Konuşmasında geleceği yaşatacak ve ilerletecek olanların çocuklar olduğunu belirten emekli öğretmen Rafet
Yılmaz ise “Karne dönemlerinde öğrencilerime üstün başarılarının devamı için kitap armağan ederdim.
Bunu uzun yıllar boyunca devam ettirdim. Memlekete ne yapılabilir diye düşündük ve belediye
başkanımızın önderliğinde bu eseri armağan etmek için karar verdik. Kütüphaneyi ilçemize kazandırmış
olmanın heyecanı içerisindeyiz. Anne ve babalardan bir isteğim var. Lütfen sizlerde çocuklarınızla birlikte
kitap okuyun. Onlara ne kadar iyi örnek olabilirsek bizler için o kadar önemli. Kütüphanemizin yapımında
bizlere desteğini eksik etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve belediye
çalışanlarına çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık” şeklinde konuştu.
BAKSM’de öğretmenler unutulmadı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ise 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bir dizi programa
ev sahipliği yaptı. Kavaklı Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi BAKSM’de
sergilenirken, Niyazi Gezer'in yazdığı, yönetmenliğini Nami Esatgil’in üstlendiği komedi türündeki ‘Can
Erik’ adlı tiyatro oyununun gösterimi ise öğretmenlere özel olarak BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde
gerçekleştirildi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)