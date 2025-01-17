Başkan Arısoy her Çarmaşba Bir Mahallede

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Başkanla Akşam Çayı programına bu hafta Telsiz Mahallesi ev sahipliği yaptı. 9’uncusu düzenlenen buluşmaya AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Mustafa Yalçınkaya, Başkan Yardımcıları, müdürler, Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ömer Arısoy, vatandaşların sorularını dikkatle dinleyerek not aldı.

2024 YILINDA 7 BİN HASTA NAKLİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ambulans hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşa şöyle yanıt verdi. “3 hasta nakil aracımız var. Bunlar mavi şeritli ambulanslar. Bu araçlarla normal bir şekilde hastaneye gidemeyecek vatandaşlarımızı taşıyoruz. Doğrusu iyi bir iş çıkarıyoruz. Biz bu hizmetten son derece memnunuz. Çünkü bu hastalarımız normal ambulans hizmeti alamıyorlar. Hastane randevularını makul bir sürede bize bildirmeleri kaydıyla yetiştiriyoruz. Sonrasında muayeneden ya da operasyondan sonra tekrar eve getiriyoruz. Bu kıymetli bir iş. Sadece 2024 yılında 3 araçla 7 bin hasta nakli gerçekleştirmişiz”

ARISOY, KENTSEL DÖNÜŞÜM TEŞVİKLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Arısoy, çürük raporu verilen binalar için kentsel dönüşüm teşvikleri hakkında bilgi verdi. “2019 – 2024 yılları Zeytinburnu için oldukça verimli bir yıl oldu. Zeytinburnu’ndaki yapıları afete hazır hale getirmenin bir büyük Plan Notu çalışması yaptık. Bu notlar Kasım 2021’de yürürlüğe girdi. 2022 ve 2023 yıllarında rekor kırdık. İnşallah 2024 yılı da rekorla sonuçlandı.

Önümüzdeki günlerde raporları sunacağım. Zeytinburnu’nda bir bina tek başına dönüşüme girerse maliklerin yüzde elliden bir fazlası dönüşümü isterse riskli yapı çerçevesinde bina yıkılırsa belediyeye ödenmesi gereken ruhsat ve iskân harcından muaftır. Devletimiz İstanbul’daki evlerin depreme dayanıklı hale gelebilmesi için Yarısı Bizden Kampanyası ile bir teşvik mekanizması devreye koydu. Nedir bu kampanya? 700 Bin TL daire başına hibe veriyor. 700 bin TL de daire teslim edildikten 2 sene sonra geri ödenmek kaydıyla faizinin yarısı devlet tarafından ödenen bir kredi tahsis ediliyor. 100 bin TL’de içinde ödenen kiracıya taşınma desteği veriliyor.

Plan Notları’mızla dublex daireleri tamamlama imkânı getirdik. Bu ilave bir kat demek aslında. Bu avantajlar sebebiyle hiç fazla katı olmayan binalar küçük desteklerle yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Nitekim Zeytinburnu şantiyeye dönmüş durumda. Bu saydığım husus iki binanın birleşmesinden başlayarak metrekareler büyüdükçe imarlar da artıyor. Bu ada bazlı olmak kaydıyla yüzde 45’e varan imar artışı teşviki veriyoruz. 18 ay da kira yardımı yapıyor devletimiz. Bizim ricamız deprem yönetmeliğinden önce yapılmış olan bina sahiplerinin dönüşüm gayreti içinde olmalarıdır. Derdimiz bir binayı daha afete karşı hazırlıklı duruma getirmek. Emin olun bu toplantılarımızın önemli bir gayesi de bunu bir kez daha söylemek.

TELSİZ TOKİ PROJESİ İÇİN SEVİNECEĞİNİZ BİR HABER VERMEK İSTİYORUZ

Telsiz Mahallesi TOKİ Konutları’nın teslim tarihi ile ilgili yaşanan sıkıntılı sürece dair de şöyle konuştu: “TOKİ konutlarının uzama sebeplerini yeniden saymayayım. Ama şu kadarını söylüyorum. Ben Zeytinburnu hizmetkârlığına soyunduğumda Telsiz’deki binalar yıkılmıştı. Yeniden müstakil olarak yapılma imkânı yoktu. Deprem yönetmenliğinden sonra yapılan binaların yıkılamayacağı anlaşılmıştı. Dolayısıyla çok zor bir projeydi. Bu kadar büyük şehir içindeki bir yapı herhangi bir bina gibi bitmiyor. Ayrıca bu inşaatın başına milyonda bir insanların başına gelen iki büyük iş geldi.

Pandemide şantiye durdu. Büyük deprem oldu. Çalıştıracak adam bulamadı firma. Ben de sizinle beraber mağdurum. İsterdim ki Telsiz’deki komşularımız oturmuş olsun. Ama şundan bütün hemşehrilerimizin emin olmasını istiyorum. Hiçbir gün geriye atmadık.

Dolayısıyla gecikme için özür diliyoruz ama TOKİ’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Belediye’nin elinde olmayan sebepler gözümüzün önünde oldu. Şükür iyi bir firmaya denk geldik. Firmadan kaynaklı bir sorun olmadı. Evin eksikleri teslim aşamasında not alınacak. Sorunlar giderilecek. Burası hemşehrilerimize maliyeti az olsun diye sosyal konut olarak yapıldı. Lüks konut olarak yapılmadı. İnşallah orada da sizlerin sevineceği bir haber vermek istiyoruz.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ İSKİ KAZILARINDAN BENDE ŞİKAYETÇİYİM

Zeytinburnu’nun İSKİ kazılarından dolayı köstebek yuvası haline geldiğini söyleyen Ömer Arısoy, “Merkezefendi Mahallesi’nde yaklaşık 8 aydır önüne gidilemediği için 2 iş yeri kapandı, kilit vurdu. Çok uzadı. İrili ufaklı kazı yapılan yerler düzgün kapanmıyor, çukur haline geliyor. Elektrik zarar görüyor. İnternet kopuyor. Her gün en az 5 hemşehrimizden Başkanım sizinle ilgili olmadığını biliyoruz ama başka gidecek kapımız yok. Fen İşleri’nden arkadaşlarımız her gün İSKİ’nin başındalar. Ben genel müdür yardımcısına kadar söyledim. Bugün İBB Meclisi vardı. Mesafe alamıyoruz. Hemen sonuçlanmayacak işleri kazmayalım. Kış ortası bu işler yazın yapılır. Ben şikayet makamı değilim ama konu bizimle ilgili değil. Mağdur olan biziz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Takip ettiğimizi söylemek istiyorum. Ama biz yazılı, sözlü, mühendis arkadaşlarımız, şantiyedeki arkadaşlarımız dürte dürte bir noktaya getirmeye çalışıyor.

Her seferinde işte biliyoruz, çözeceğiz, toparlayacağız deniyor. Ama geçen sene kış da böyleydi. En müsait zaman yazın. Okulların kapalı olduğu zaman eğer acil bir kazı gerekmiyorsa. Yine de Allah hepimizi bu durumlara düşmekten korusun. Hayır olsun inşallah” şeklinde konuştu.

TELSİZ MAHALLESİ’NE OTOPARK MÜJDESİ

Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Telsiz TOKİ projesinin altına otopark yapılmamasının sebebinin altından metro geçiyor olmasından dolayı olduğunu kaydetti. Arısoy “Bu durum imar planına da işli. Biz bundan dolay izin aldık otopark yapamıyoruz diye. Başka türlü ruhsat veremezdik. Dolayısıyla oranın altında otopark yok. Şimdilik malikler için olumlu bir şey bu çünkü maliyete yansımayacak.

O hafriyatın ve betonarmenin yapılması büyük bir maliyet. Ama bizim o bölgeye bir otopark kazandırmamız lazım. Proje zihnimizde hazır. 20 parselde cami alanını düzenlemeyle bir otopark yapacağız. Bu da bizim hayalimiz çünkü. Evet orada öncesinde de otopark yoktu. Ancak şimdi güzel bir proje ortaya çıktı. Dairelerin çok değerli olacağına inanıyorum. Umarım ki vakit kaybı sizleri bu şekilde telafi eder” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)