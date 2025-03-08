Basın Platformu Başkanı Mehmet Remzi TANIŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan TANIŞ, mesajında kadınların yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak, onların topluma ve aileye kattığı değerin altını çizdi.

Kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini ifade eden TANIŞ, “Kadınlarımız, sadece ailemizin temeli değil, aynı zamanda toplumumuzun da yapı taşıdır. Onların güçlü, cesur ve fedakar varlıkları, hayatımızı anlamlı kılıyor.” dedi.

Başkan TANIŞ, kadınların eşit haklara sahip olması ve toplumsal hayatta daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “Bugün, kadınların mücadelelerini ve başarılarını kutlarken, aynı zamanda onlara karşı olan sorumluluklarımızı da hatırlamalıyız.

Her birey, kadınların haklarının savunucusu olmalıdır.” şeklinde konuştu. Son olarak, 8 Mart'ın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için bir fırsat olduğunu belirten TANIŞ, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)