8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ VE KADIN OLMAK

Kanının konumunu, dünyadaki ve ülkemizde toplumdaki yerini kavrayamazsak çözüm adımlarımızı doğru atmamız mümkün değildir. Sizlere özetle rakamlar Türkiye'de ki kadınların ekonomideki, siyasetteki ve eğitimdeki yerinden bahsedeceğim. Umarım sizler de cinsiyet eşitsizliğinden doğan bu vahim sonuçları okuduğunuzda, kadının yerini daha iyi anlayacaksınız.

Türkiye'de kadın ve erkek nüfusu yaklaşık olarak yarı yarıyadır. Türkiye de ki kadın istihdamından örnek vermek gerekirse TÜİK verilerine göre Kadın işçi sayısı % 35, erkekler işçi sayısı %65 oranındadır.

Türk kadının siyasetteki yerini incelersek;

1935 yılında Türkiye nüfusu yaklaşık 16 milyon iken, Meclisteki kadın vekil sayısı 17 idi ve dünyada kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkeler arasında 2. Sıradaydık. Bugün ise 85 milyon nüfusa sahip Türkiye de, kadınlarımızın siyasete katılım oranı %17 dir ve bu oranla; ülkelerdeki kadınların siyasete katılım sıralamasında maalesef 126. Sıradayız. TBMM deki toplam 600 milletvekilinin yalnızca 121’i kadın milletvekili…

Yerel seçimlerde ise kadın adayların oranı ise yalnızca %10.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2025 yılı Türkiye' si maalesef ileride değildir.

Kadınlara tanınan hakların bizdeki kadar gelişmemiş olan Bangladeş de dahi kadınların siyasete katılım oranı % 20 dir.

Bu bilgiler ışığında;

KADIN OLMAK NEDEN ZOR ANLAYABİLDİK Mİ ?

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)