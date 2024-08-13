Belediye Tasarruf Genelgesi'ni bahane ederek en temel hizmetleri askıya aldı, sokak hayvanları yasasıyla ilgili de ağzını bıçak açmıyor" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yerel yönetimlerde denetimi kaybettiklerini ve denetimden uzak bir şekilde hareket ettiklerini belirten Kayabaşı, "Kamu İhale Kurumu tarafından Karayolları'nın borçlanma yetkisi hükmünü kaybettiği gerekçesiyle geri iade edilen Başakşehir Belediyesi'nin tasarruf genelgesiyle en temel hizmetleri askıya aldığını ve mahallelerde sokak hayvanları yasasıyla ilgili sessiz kalındığını görüyoruz. Belediye ağzını bıçak açmıyor" ifadelerini kullandı.
"Ağızlarını Bıçak Açmıyor"
Kayabaşı, "Normalde emekli bir memur bile sosyal medya üzerinden bir şey paylaşırken yasaları dikkate alır. Fakat belediye yasaları hiçe sayarak kaçak yapılaşmayı sürdürüyor" diye konuştu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner