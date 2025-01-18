Ziya Paşa’nın çok sevdiğim bir dörtlüğü şöyleydi ; “ Zalim Yine Bir Zulme Griftar Olur Ahir Elbette Ev Yıkanın Hanesi Olur Viran” . Bugünkü Türkçesi ile açıklayacak olursak ; Siz Bugün Zalimlik Yapıp Birinin Evini Yıkarsanız Sizinde Eviniz yıkılır” Diyor…

İstanbul’un 39 ilçesi var. Sayıştay raporlarına göre bir çok ilçe belediye başkanının ihaleler başta olmak üzere bir çok konuda yanlışlar yaptığını raporlarında sık sık görüyoruz.….

HANİ İÇ BARIŞ SAĞLAYACAKTIK,,, TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR….

Bir basın mensubu olarak Sayın Devlet Bahçeli’nin 21 Ekim 2024’de Partisinin Grup konuşmasında APO gibi ne kadar olumsuz sıfat varsa (Bebek Katili, Terörist başı vs.vs) söylenen en uç isim için gelsin TBMM’ DEM grubunda PKK’yı Lağv ettiğini söylesin biz de onun umut hakkını yani cezasın hafifletelim vs. vs. gibi konuları konuşalım demişti.

Ben kavgaların şiddetin suçlamaların biteceğini gerçekten öncelikle siyasi parti ya da bir iç barışın sağlanacağını düşünüyordum ancak kısa bir süre sonra Mardin Batman Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt ve Şanlıurfa’nın turistik ilçesi Halfeti Belediye başkanlarının yerine kayyım atanınca aklına iç barış asıl olacak sorusu geldi.

Biz Kayyımları iç barışın önünde bir olumsuzluk olarak görürken CHP’li ler için sembol bir ilçe olan Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat şafak operasyonu ile tutuklanıp 4 gün gözaltında kaldıktan sonra günün sonunda tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Parti Fark etmeksizin İstanbul’un 39 İlçe Belediyesinde Hakaniyetli bir denetim yapılsın. Torun Torba,Börtü böcek isimleri ile yapılan festival etkinlik ve benzeri işler için yapılan harcamalar da göz önünde bulundurulursa hangi belediye başkanı tutuklanmaz ?

İstanbul’u bilen bir basın mensubu olarak hiçbir belediye başkanı için yanlış,eksik usülsüzlük yapmadı diyecek bilgiye imkana ve güce sahip değilim.Beşiktaş Belediyesinde de başka bir belediyede de yanlış işler olabilir.

Hükümetin yaptığı işlerde sorun sıkıntı yok mu yani ben bizzat haberini yaptığım bir örnek vereyim.

Malum Demirören Grubu Doğan Grubundan Medya’yı 1 Milyar dolara satın aldı. Eyüp Göktürk’te bulunan Esat Edin’e ait Proje çevresinde bırakılan yeşil alanların Demirören Grubunun 17 milyon dolara satın aldığı ile alakalı site sakinlerinden Gülseren Onnaç ile yaptığım röportajda yeşil alanlarımızı 17 milyon dolara satın alan grubun bu yerine imar alarak Ziraat bankasına 600 milyon dolara satarak Demiröer’in borcundan düşmesi çok mu HAK,ÇOK MU HELAL ÇOK MU DOĞRU ?

Bolu beyi nasıl ki halk kahramanı Köroğlu’na Eşkıya demişse tarihin her döneminde güç sahipleri kendi saltanatlarını içi tehlike oluşturan herkesi devre dış etmek için her şey MÜBAH mantığını güttüklerini tarihi vesikalarda görüyoruz.

ŞU AN NELER OLUYOR ANLAMAK ÇOK ZOR …

Hükümetinin ve MHP Genel Başkanı sayın devlet Bahçeli’nin İç barışımızı sağlamak ülkemiz için çok önemli sözünü çok ama çok önemsiyorum. Ülke olarak buna da çok ihtiyacımız var.

İlk günden beri bu çıkışı gerek yazılarımla gerekse sokak röportajlarımda destekledim ve doğru bir çıkış dedim. Ancak Bahçeli’nin çıkışından sonra Mardin,Batman, Türkiye’nin en büyük ilçesi Eseyurt’a ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine Kayyım atanmasına şaşırdım.

Hele yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk’ün barış görüşmesi yapan heyetin içinde yer alması tam bir KOMEDİ…

Demezler mi sayın Ahmet Türk muteber bir insan ise neden görevden aldı,Değil ise neden barış heyetine dahil ettin ?

Yine hükümetin ve ortağı MHP’nin iç barış lafı nerede kaldı demek hakkımız doğmuyor mu ?

CHP dese ki hem iç barış diyorsun hem merkezi hükümette ana muhalefet YEREL Yönetimde İKTİDAR olan partimin Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanlarını görevden aldın ve CEZAEVİNE koydun ben senin iç barış teklifine nasıl olumlu cevap verebilirim dese haksız mı sizce ?

BİR AFRİKA SÖZÜ DERKİ ; “Sular Yükselince Balıklar Karıncaları Yer,Sular Alçalınca da karıncalar Balıkları Yer. Kimse Bugünkü Gücüne Güvenerek Başkasını Ezmeye Kalkmasın. Çünkü Kimin Kimi Yiyeceğine İnsanların Gücü Değil Suyun Akışı Karar Verir”

Hükümet bir çok antidemokratik uygulamaya imza atarak uzun süre varlığı devam ettireceğine inanıyorsa emin olun bu ilelebet mümkün değil.

Güçlü olduğunuz zaman zayıf rakibinize haksızlık yapmaz iseniz yarın da o güçlü olduğu zaman size haksızlık yapmaz ve bu şekilde medeni bir ülke olmuş oluruz.

Rakibinizin 2 ÖNEMLİ ilçe Belediye başkanını ŞAFAK Operasyonu ile göz altına alıp sora da HAPSE Atıp hemen akabinde de TURP’UN BÜYÜĞÜ Heybede diyerek İBB’yi işaret ettiğiniz zaman Halk’ta derki TURBUN büyüğü seni seçim sandığında tam 5 sefer yendi,SEN 6.KEZ YENİLMEMEMK İÇİN SANDIK DIŞINA ÇIKARAK RAKİBİNİ DEVRE DIŞI ETMENİN YOLLARNINA GİRDİN.

Ben her şeyin sandıkta şeffaf ve açık olmasını isterdim ama sen rakibin ile MERT bir şekilde seçim sadığında KAPIŞMAK yerine seçmen olarak sıcak bakmadığım yol ve yöntemlere saptığın için bende seni seçim de baraj altı bırakıyorum derse ne olacak ?

Hükümet gıda,konut,kira ve diğer artışlara çözüm bulacağına CHP’yi işaret ederek TURP’un büyüğü Heybede diyerek aba altında sopa göstermesi seçmen tarafında sıcak karşılanmaz.

Mevla görelim neyler eylerse güzel eyler bakalım bu işin sonucu nereye kadar gidecek ?

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER – 18 Ocak 2025