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Başkan Eker: ATATÜRK Der Demez Duygulandı…(VİDEOLU HABER )

Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler ilçe başkanlığının 1.Olağan Kongresini ilçe merkezinde yaptı.Kurucu ilçe başkanı iş insanı Eşref Eker kongre konuşmasında Atatürk'ün adını anar anmaz duygulandı. Eker konuşmasının devamında Atatürk ile sorunu olanlarla hiçbir zaman işimiz olamaz dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:49
Başkan Eker: ATATÜRK Der Demez Duygulandı…(VİDEOLU HABER )
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BAŞKAN EKER'İN HEYECANI ZİRVEDEYDİ...

Memleket Partisi İstanbul Bahçelievler ilçe başkanı olarak atanan İş insanı Eşref Eker 11 Temmuz 2021'de yapılan 1.Olağan ilçe kongresinde delegelerin kullandıkları oyların tamamını alarak ilçe başkanı olarak seçildi.

Eker Kongre konuşmasında şunları söyledi:

Genel Başkanımız sayın Muharrem İnce'nin oluru ve İstanbul İl Başkanımız sayın Ertuğrul Gülsever'in onayı ile Bahçelievler'e atanmamdan dolayı genel başkanımız ve İstanbul İl başkanımıza bir kez de burada teşekkür ederim.

Atanmam yapılır yapılmaz kuruluş sürecimizi hızlı bir şekilde 17 Haziran 2021'de tamamlayarak sokaklarda halkımız ile buluştuk. Bu süreçte ilçe merkezimizi açtık.resmi iş ve işlemlerimizi tamamladık..

Resmi kuruluş işlemlerimizi yaptıktan 24 gün sonra yani 11 Temmuz 2021'de kongremizi yaparak bundan sonra daha sağlam adımlarla Bahçelievler’de halkımız ile sık sık bir araya geleceğiz.

Kimi zaman İŞ KUR'un önüne giderek iş aramalarına rağmen bulamayan işsiz yurttaşlarımız ile konuşup basın açıklamaları yaparak konuya dikkat çekeceğiz dedi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA İŞLÇE BAŞKANI EŞREF EKER İLK KONUŞMASINI İSTENBUL TIMES TV’DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E YAPTI…

Delegelerin tamamının oyunu alıp ilçe başkanı seçilen iş insanı Eşref Eker İstanbul Times Gazetesi ve Tv’ den Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ” Bana oy veren bütün delegelerimize teşekkür ederim. Halkımız hem iktidardan hem de muhalefetten umudunu kesmiş durumda. Biz halkımızın umudu olacağız ve tek başımıza iktidar olmak için çalışıyoruz. Bugün yaptığımız kongremizde il başkanımız sayın Ertuğrul Gülsever ve il yöneticilerimiz bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ederim. Memleket Partisi olarak Bahçelievler ilçesinde sürekli yurttaşlarımız ile beraber olacağız.

MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI ERTUĞRUL GÜLSEVER HEP BERABER BAŞARACAĞIZ DEDİ…

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever’de kısa bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi :”Hafta sonu sabahın bu erken saatinde memleket meselesini kendine der edinip buraya gelen bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek zorundayım. Hep beraber memleketimizi girdiği bu çıkmazda çıkaracağız.Bahçelievler ilçe başkanımız Eşref Eker nezdinde hepinize saygılar sunarken kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

İŞTE SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1-Eşref Eker

2-Funda Akkuş

3-Ebubekir Aslanbaba

4-Mehmet Balay

5-Orhan Beşli

6-İlker Demir

7-Ayşe Demircan

8-Kani Demircan

9-Erdal Demirli

10-Demirkaya Dişli

11-Gönül Eğrioğlu

12-Birgül Güven

13-Yağmur Güven

14-Azize Kocaman

15-Emre Mamati

16-Belgin Şahin

17-Serhan Türkdönmez

18-Ertan Ünsal

19-Firyaz Yoksu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.07.2021 10:04
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