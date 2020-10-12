Bahçelievlerspor’dan Cihan Kilerci’ye ziyaret

Bahçelievlerspor Kulübü yeni Başkanı Levent Dilaver ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahçelievlerspor Kulübü eski Başkanı Cihan Kilerci’yi ziyaret etti. Fikir alışverişinde bulunan ikili Bahçelievlerspor’un emin ellerde olduğunu söyledi. Eski başkan Kilerci’ye bir plaket ve forma takdim eden çiçeği burnunda Başkan Levent Dilaver, şunları söyledi: “Kulübümüzün eski başkanının ilgi ve alakası bizleri mutlu etti. Kendisi ile kısa bir sohbet ettik. Her zaman desteğine ihtiyacımız olduğunu ilettik. Yeni oluşum içinde olduğumuz Bahçelievlerspor’un geleceğini planlıyoruz. Gelecek adına temelleri sağlam atmalıyız. Bu kulüpte bizler emanetçiyiz nihayetinde. Teslim aldığımız emanete namusumuzu korur gibi sahip çıkacağız. Bahçelievler halkından destek bekliyoruz.”

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Göreve geldiği günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı fazla ilgi gösteremediğini belirten eski başkan Cihan Kilerci, Bahçelievlerspor’un başarılarıyla gurur duyacağını söyledi. Bu arada Bahçelievlerspor Genel Sekreteri Efraim Sucuoğlu ve Basın Sözcüsü Engin Öder’de ziyarette hazır bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)