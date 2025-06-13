Bu kapsamda 58 Bulvar Caddesi, 48 Sokak, 74 Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, İnönü Caddesi, 85 Sokak, 110 Sokak, Kamil Kamuran Sokak ve Belediye Caddesi’ne toplamda 70 adet 3 bin 750 litrelik yer üstü konteyneri konumlandırıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy amaçlarının yoğun trafiği olan ana arterlerde gündüz trafik oluşmaması amacıyla çöp toplamayıp sadece gece 22.00' dan itibaren çöp toplayarak yoğunluğu azaltmak olduğunu belirtti. Arısoy, bu sayede ana caddelerde çalışan araçlardan yakıt tasarrufu edilirken aynı zamanda karbon emisyonunda da düşüş sağlanacağının altını çizdi.

BAŞKAN ÖMER ARISOY VATANDAŞLARA RİCADA BULUNDU

Başkan Ömer Arısoy “Vatandaşlarımızdan bu konuda özellikle yer üstü konteynerlerimizin pedalına basarak çöpleri içine atmalarını istiyoruz. Şuan yeni bir uygulama olduğu için konteynerlerimizin bazıları boş olduğu halde dışına çöp bırakıldığını görüyoruz. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımızın konteyner içlerine tekstil atığı attıklarını gözlemlemekteyiz. Bundan dolayı da konteynerlerimizin tekstil atığı hacimli olduğundan dolu gözükmektedir. Tekstil atıklarını ayrı araçlarla toplayıp geri dönüşüme kazandırmaktayız” dedi.

Arısoy araç sahipleri için de uyarıda bulundu: “Araç sahiplerinin araçlarını konteynerlerimizden en az 2 buçuk metre uzağa park etmelerini istiyoruz. Sonuçta bu konteyneri alan araçlarımız vinçli olup geç saatte aldığından vinçten kaynaklı arıza olursa herhangi bir kazaya sebep olmasını istemeyiz. Ayrıca moloz, tahta gibi atıkların konteynere kesinlikle atılmaması gerekmektedir. Bu tür atıklar konteyner yanına bırakıldığında 444 1984 çözüm merkezimizi arayarak tarafımıza bilgi verilmesi gerekiyor”