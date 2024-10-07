Kazlıçeşme Nikah sarayında kokteyl eşliğinde yapılan nikah merasimine yoğun bir katılım oldu.

Aleyna ve Emrehan’ın nikah şahitliklerini ,Aziz Sirkeci, Temel Sirkeci, Şevki Sirkeci, Eski Bakan, Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti eski İlçe Başkanı Bahattin Ünver, Milletvekili Mustafa Demir, İsmail Hakkı Turunç, AK Parti İlçe Başkanı A.Selami Delibalta, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Çekerek, İl Başkan Yardımcısı Recep Aslı Yürek, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Milletvekili Büşra Paker yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy Emrehan ve Aleyna'ya o önemli soruyu sorup Evet cevabını aldıktan sonra çiftleri şahitlerin ve davetlilerin huzurunda karı koca ilan etti. Başkan Arısoy Emrehan Sav Adam gibi bir dava adamıdır dedi.

Damat Meclis Üyesi Emrehan Sav; yaptığı kısa konuşmada mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan siyasi büyülerine ve siyaset yaptıkları arkadaşlarına iki aile adına teşekkür etti.

İstanbul Times ve Zeytinburu Times Gazeteleri olarak genç.çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )