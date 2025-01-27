Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti 18.09.2024 tarihli kararında aynen şunları söylüyor “… Dosya üzerinde yapılan incelemede şikayete konu olan hizmet olan Restoran kullanım bedeli adı altında alınan ücretin hangi kanun ve yönetmeliklere dayandırılarak müşteriden alındığını gösterir resmi bir belgenin,Şikayet edilen tarafından savunmasında heyetimize göndermemiş olduğundan,tüketici TALEBİNDEN HAKLI BULUNMUŞTUR”..

BİR ŞİRKET MAHKEME KARARINA RAĞMEN NEDEN YASAL OLMAYAN RESTORAN KULLANIM BEDELİNİ ISRARLA ALMAYA DEVAM EDİYOR ?

Gerek Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti gerekse Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesinin açık ve net bir şekilde verdikleri kararda Afiyet Et’in Yasa ve kanunda yeri olmaması ve bir belgeye dayanmamasından dolayı YÜCE TÜRK YARGISI Vermediğin bir hizmetin bedelini alamazsınız demiştir. Bu açık yargı kararlarına rağmen hiçbir şekilde bu haksız parayı almaktan 2008’den bu yana vazgeçiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - İstanbul

BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKESİN YARGI KARARLARINI TANIMIYORUM DEME HAKKI YOKTUR, AFİYET ET ‘DE DAHİL ANCAK BU ŞİRKET NEYİNE GÜVENEREK YARGI KARARLARINI TANIMIYOR ?

Bu ülkede yargının kararlarının üstünde olan hangi yasa ve kanun var ki ilgili firma bir türlü yargının Restoran Kullanım Bedeli almazsın dediği halde bu firma 2 yargı kurumunun verdiği karara aykırı olarak ISRARLA Restoran kullanım bedeli almasını daha nasıl engelleyebiliriz ? Tüketici üşenmemiş Hakem heyetine şikayet etmiş .Heyet Retorant Kullanım Bedeli alan firmayı suçlu bulmuş ve aldığın haksız parayı müşterine iade etmek zorundasın dedi ve firma haksız olarak aldığı 59.35 TL yi iade etti.

AFİYET ET HAKSIZ OLARAK ALDIĞI PARAYI YARGI KARARI GEREĞİ İADE ETTİ AMA 2008’DEN BU YANA HAKSIZ OLARAK ALDIĞI PARAYI MALİYE BAKANLIĞI İADE İSTEMEZSİN DİYE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI …

Afiyet Et’in hukukçuları Tüketici Hakem heyetinin kararı var olduğu sürece Maliye Bakanlığı vergi uzmanların 2008’Den bu yana haksız olarak aldığı Restorant Kullanım Bedeli olarak alınan paraların 6183 sayılı Amme Alacaklarını tahsil usulü kanununa göre maliye hazinesine gelir kaydetmemek için Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali için bu sefer Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesinde İPTAL Davası açtı.

İlgili mahkeme de yaptığı 2 duruşmada Zeytinburnu Tüketici Hakem heyetinin verdiği kararın yerinde olduğunu ONAYLAYARAK Afiyet Et’in 2.kez hatalı olduğuna karar verdi ve davayı AFİYET ET’İ ALEYHİNE SUNUÇLANDIRDI.

BİZ KASABIZ RETORANTIMIZI KULLANIRSANIZ BEDELİNİ ÖDERSİNİZ DEMEK HUKUKİ BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ MÜŞTERİ ONLARCA KASABI AŞIP SANA RESTORAN YERİN OLDUĞU İÇİN GELİYORSA SEN ONDAN RESTORAN KULLANIM BEDELİ ALAMAZSIN …

Afiyet Et’in Hakem Heyetine ve Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesine sunduğu dilekçelerinde “Biz kasabız etimizi ve diğer ürünlerimizi satarız müşteri Restorantımızda oturup yemek isterse ayrıca Restoran Kulanım Bedeli ödeyecek diyerek dilekçe verdi”. Bu çıkış tarlayı satıp üstündeki ağaç benim veya koyunu satıp kuzusu benim demek kadar makul olmayan bir yaklaşımdır.

Bu davada konu olan Müşteri Hüseyin Çetiner size kasap diye gelmedi.Restoran kısmınız olduğu için geldi.

Zaten ilgili firmaya gelen müşterilerin % 99’u da bana bir kilo kıyma ver diye gelmiyor. Hepsi de Restoran kısmı olduğu için geliyor.

YARGININ VERDİĞİ KARARI TİCARET BAKANLIĞI MEMURUNUN ŞİKAYET ÜZERİ GELİP TUTTUĞU DURUM TESPİT TUTANAĞINI ÖRNEK GÖSTERİP BAKANLIK BİZİM RESTORANT KULLANIM BEDELİ ALMAMIZA KARŞI DEĞİL DEMEK İŞİ SULANDIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEYE YARAMAZ..

Mahkeme kararı ile aldığı Restoran Kullanım Beledi Kanunsuz ve haksızdır kararı iki kez olmasına rağmen ilgili firma bir müşterinin şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü çalışanın el yazısı ile olay yerinde tuttuğu durum tespit tutanağını sanki Ticaret Bakanlığı Restorant Kullanım Bedeli alabilirsiniz demiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Oysaki ki bu el yazısı ile şikayet üzerine tutulan tutanak sadece bir durum tespit tutanağıdır. Bırakın bu tutanağı Bakanın imzası ile aldığın Restoran Kullanım Bedeli Doğrudur diyen Ticaret bakanı olsa bile MAHKEME Kararı bütün görüşlerin üstüdedir.

ZEYTİNBURNU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN ALDIĞIN RESTORANT KULLANIM BEDELİ KARARINIZ KUKUKİ DEĞİL KARARINDAN SONRA AFİYET ET BAKIRKÖY 8.TÜKETİCİ MAHKEMESİDE BU KARARI İPTAKİ İÇİN DAVA AÇTI BU MAKEME DE 2 .KEZ HATALISIN DEDİ…

Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesi Zeytinburnu Hakem Heyetinin kararı yerindedir diyerek Afiyet Et’in açtığı davayı RED ederek Kanun’a ve belgeye dayanmayan bir para alamazsın diyerek adeta BUGÜNE KADAR ALDIĞINIZ BÜTÜN RESTORANT KULLANIM BEDELERİ KANUNSUZDUR DEMİŞOLDU BU İKİ KARAR İLEİ.

AFİYET HET SANKİ HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HALEN RESTORAN KULLANIM BEDELİ ALDIKLARINI SATIŞ FİŞİ İLE BELGELEDİK. AFİYET ET YARGIDAN DAHAMI BÜYÜK Kİ MAHKEME KARARLARINI YERİNE GETİRMİYOR?

Zeytinburnu Tüketici Hakem Heyeti 18.09.2024 tarihli kararında aynen şunları söylüyor “… Dosya üzerinde yapılan incelemede şikayete konu olan hizmet olan Restoran kullanım bedeli adı altında alınan ücretin hangi kanun ve yönetmeliklere dayandırılarak müşteriden alındığını gösterir resmi bir belgenin ,Şikayet edilen tarafından savunmasında heyetimize göndermemiş olduğundan, tüketici TALEBİNDEN HAKLI BULUNMUŞTUR”..

Hem ilgili Tüketici Hakem Heyeti hem de Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesi’nin verdiği karar ile Afiyet Et’in aldığı Restorant Kullanım Bedeli kanunlar ve genelgeler ile belirlenmediği için kanunsuz ve hukuksuzdur ALAMAZSINIZ diyerek karar verdiği halde AFİYET ET Yüce Türk Yargısının verdiği hiçbir kararı uygulamamakta kararlı .

Çünkü Zeytinburnu Tüketici Hakem heyetinin 18.09.2024’de verdiği kararda afiyet Et’e aldığın Restorant Kullanım bedeli Kanuni değil ve hiçbir yasal dayanağı yok almazsın dedi. Bakırköy 8.Tüketici Mahkemesi de alamazsın dedi ama ilgili firma sanki hiçbir yargı kararı yokmuş gibi RESTORAN KULLANIM BEDELİNİ Cayır cayır alıyor.

Haksızlıkların peşini bırakmayan Mağdur Hüseyin Çetiner kendisi ile beraber bu haksız bedeli ödeyen hereksin ikamet ettiği ilçe kaymakamlık binası içinde yer alan TÜKETİCİ Hakem heyetlerine HİÇ BİR ÜCRET ÖDEMEDEN Sadece fiş ve fatura ekleyerek Matbu dilekçe ile alınan haksız bedelin iadesini isteyebilirler diyerek zaten Cumhurbaşkanımız da sık sık fahiş fiyat uygulayan ve haksız bedel alan firmalara karşı BOKYKOT yaparak onları cezalandırırsanız onlar kendilerini düzeltir diyor. Çetiner’in de burada yaptığı şey aynen budur.

KASAP OLARAK AFİYET ET GELSEK MARKET’E 1.5 LİTE SU 6.5 TL ,AFİYET ET’E İSE 20 TL, 1.5 LİTRE AYRAN MARKETTE 41.5 TL AMA AFYET ETTE İSE 75 TL RETORANT KISMI OLMAZSA MÜŞTERİ NEDEN % 250 DAHA PAHALI BİR ÜRÜNÜ BURDAN ALSIN ?

Afiyet Et’in biz kasabız et satıyoruz bizden satın aldığınız eti pişirip yerseniz hem pişirme hem de restoran kullanım bedeli vereceksin diyor.

Aslında Pişirme bedeli de kanunsuzdur. Gittiğimiz hiçbir Restorant kebabın fiyatı bu pişirme fiyatı bu dememiştir diyemez.

Örnek vermek gerekirse tarlayı sattım üzerindeki ağaç benimdir,koyunu sattım karnındaki kuzu benimdir denilemez.

Çünkü Bunlar yapılan işin Mütetmim cüzleridir. (Yani Tamamlayıcı parçasıdır). Zaten 500 metre uzaklıktaki markette 1.5 litre su 6.5 TL iken Afiyet Et % 250 daha pahalıya satarak 20 TL ye suyu ve diğer ürünleri pahalı pahalı satarak zaten ayakta durmak için yeterli Kârı elde ederken ayrıca PİŞİRME ve RESTORANT KULLANMA BEDELİ ALMASI HİÇ BİR YASAYA VE BELEGEYE DAYANMADIĞI İÇİN YASAL DEĞİLDİR .

MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETMENLERİ VE TİCARET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİ GÖREVE DAVET EDEREK HALKI KAZIKLAYAN AFİYET ET’İN SATIŞ FİŞLERİ VE FATURALARI ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN İNCELEMELERDE HAKSIZ OLARAK ALINAN PARANIN MALİYE HAZİNESİNE İRAD KAYDEDİLMESİNİ KAMU ADINA TALEP EDERİZ…

Hiç bir kurum ve kuruluş halkı kazıklayamaz. Kamu adına yayıncılık yapan bir gazeteci olan Hüseyin Çetiner’in haksız alınan para için Maddi ve manevi bedeller ödemesine rağmen davanın peşini bırakmadı her gün binlerce insanın alış veriş yapıp yemeklerini yedikleri Afiyet Et’in zorla ve kanunsuz olarak aldığı paraların milyarlarca lira tuttuğu tahmin ediliyor. 2008’Den bu yana alınan Pişirme bedelleri ve Restoran kulanım beldeleri defter ve belge kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde çıkan Haksız olarak alınan Pişirme ve RESTORANT KULLANIM BEDELLERİNİN MALİYE HAZİNESİNE İRAD KAYDEDİLMESİ İÇİN gerekli inceleme ve denetlemelerin yapılarak gereğinin yapılması kamu adına buradan talep edilir.

AFİYET ET şirketi 2 yargı kararına rağmen Restoran Kullanım bedelini almaya devam ediyor.

Mağdur Hüseyin Çetiner Yeni Şikayet dilekçelerinde PİŞİRME BEDELİ’NİNDE HUKUKİ VE YASAL OLMADIĞINI İFADE EEDEREK BUNUNUN İÇİNDE ALINAN PİŞİRME BEDELİNİNDE KENDİSİNE İDAE EDİLMESİNİ TALEP ETTİ.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)