Dostlar Türk İş Sendikasının Mart 2025 ayı için yaptığı araştırmada açlık sınırının 24 bin, Yoksulluk sınırının ise 77 bin lira olarak tespit edildi…

Milyonlarca emekli 14.469 TL maaş alıyor… Asgari ücret ise 22.104 TL olduğunu düşündüğümüz zaman emekli maaşının açlık sınırından iki misli daha düşük olduğunu görüyoruz.

Hükümet bilerek başarısız olduğu, Ekonomi, Tarım, Hayvancılık, Eğitim, Adalet, hak, hukuk, özgürlük ve demokrasi konularının konuşulmaması için gündemi değiştirmek için farklı atraksiyonlar yapabilir.

Amma velakin ister ana,isterse diğer muhalefet partileri halkın gerçek ihtiyacı olan konuları konuşarak sorunlara çözüm üretmek zorundadır.

MUHALAFET PARTİLERİNİN Halkın sorunlarını konuşmaması beni üzüyor…Dijital çağda devlet artık siyasi partilerin seçime girmesi için var olan illerin yarısının bir fazlasında il başkanlığı olma şartını kaldırmalıdır.

Bir siyasi partinin seçime girmesi için Türkiye’nin 81 ilinin yarısının bir fazlasında il başkanlığının olmasının vatan’a millete faydası nedir ?

Siyasi partiler yasası değişmeli sadece genel merkezin olması halinde partinin dijital ortamda siyaset yaparak gerek genel seçimde, gerek yerelde, gerekse de cumhurbaşkanlığı seçimine girmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Belki 41 ilde il başkanlığı kuracak gücü imkanı olamayan bir genç öyle ilginç fikirlerle ülkenin refahını yükseltebilecek plan ve düşüncelerini yaşama geçirebilir.

SİYASİ PARTİLER YASASI DEĞİŞSE BEN KIRMIZI BEYAZ PARTİSİNİ KURAR ŞUNLARI SÖYLERDİM …

-Bağımsız Ve Adil Bir Yargı Sistemi Kurardım

-Büyükşehirler yasasını değişirdim

-Köy okullarını yeniden açardım

-Konut seferberliği başlatırdım

-Planlı bir tarım ve hayvancılık seferberliği başlatırdım

-Milli bir eğitim sistemi belirler sık sık değişmezdim

-Herkes üniversite okuyacak diye bir ortam oluşturmazdım eskisi gibi ilkokul 5

yıl, ortaokul 3 yıl lise 3 yıl üniversite 4 yıl olurdu…(ilk okuldan sonra okumayanlar

çırak olur zenaatkarlar yetişirdi.

-Genç üniversiteyi bitirmiş elinde bir kağıt parçası olan diploması var ama mesleği tecrübe ve beceri yok ben mühendisim deyip diğer basit işleri yapamam dediği için bu işleri yapıp paramızı yurt dışına götüren milyonlarca yabancı işçi ülkemizde çalışıyor.

Oysa ki ülkemizde işsizlik had safhada ama yanlış bir eğitim politikası yüzünden

İşsizliği bir türlü çözemiyoruz. SİYASİ PARTİLER YASI DEĞİŞSİN GENÇLER YENİ VERSİYON SİYASİ PARTİLER KURSUN VE ÜLKEYE ÇAĞ ALATSINLAR….

Bu siyasi mülahazayı geçip yeniden açlık sınırı ve yoksulluk konusuna dönecek olursak açlık sınırı bile asgari ücretin 2 bin lira daha fazlası…

İktidar ve onun gözü ile olaylara bakan bir çok kişi halkın son İBB tutuklamaları karşısında hükümete dediğin yolsuzluk ve suistimaller olabilir sürekli bu operasyonların başlangıcı CHP içinde gelen şikayetler ile oldu diyor ancak Ak Parti içinde de eski genel başkanları ve başbakan Davutoğlu, yine Ak Partinin üç kudretli kurucusundan birisi olan duayen vekil ve TBMM eski başkanı Bülent Arınç açık ve net bir şekilde canlı yayında eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek için Ankara’yı parsel parsel sattın diyerek şikayet etmişti…

Ben Melih Gökçek ve boş konuşan oğlu Ak Parti vekili Osman Gökçek’e karşı şafak operasyonu yapıldığını bu halk görmedi ve duymadı duyanlar görenler varsa söylesin…

Bunu söylerken de Gökçek ailesinin tutuklanmasından mutlu ve memnunda olacak değilim…

Ancak CHP içinde kimin şikayet ettiği belli olmayan ihbarların gereği hemen yapılıyorken iş Ak Parti içinde en üst düzey kudretli yöneticiler şikayet edince neden bu ihbarların gereği yapılmıyorken CHP içinde gelen şikayetler sonucu İBB başkanı dahil şafak operasyonu ile yüzlerce kişi gözaltına alındığı halde Davutoğlu ve Arınç’ ın şikayetlerinin gereği neden yapılmıyor diye merak etmek hakkımız değil mi ? …

Halk İBB’ nin de,Ak Partili Konya Büyükşehir Belediyesinin de Hazreti Ömer’in adaleti ile yönetilmediğine inanıyor…

Körü körüne iktidara destek veren bazı kişiler saraçhane ve Maltepe mitingine gidenlerin ihaleye fesat karıştıranlara sahip çıkan anlayışı anlamıyoruz diyorlar.,,

Oysa bu her iki mitinge gidip muhalefete destek verenler Hükümetin sadece. Muhalefet belediyelerine acımasızca davrandığını kendi belediye başkanlarına karşı hiç bir operasyon yapmadığını iddia ederek sert tepki gösteriyorlar…

Ayrıca İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacağım demeseydi diploma iptali olur muydu ?

Aile şirketine el koyulur muydu ? Bugün İBB başkanı İmamoğlu’nun diploması 31 sene sonra iptal edilmişse ve 50 yıldır nalburluktan bu yana yaptıkları birikimlerine el koyulmuşsa bizim diplomamız hayda hay iptal edilir diyen halk haksız mı ?

Bugün İmamoğlu ailesinin mallarına el koyuluyorsa çok rahat bir şekilde bizim mallarımıza da el koyulur korkusundan dolayı toplumun geniş bir kesimi Saraçhane ve Maltepe mitinglerine akın etti…

Bu kalabalık kitle meydanlara sadece İmamoğlu’na için değil… Demokrasi, hak hukuk ve Adalet için de sahalara iniyor…

Bir çok kişi İBB’ye Kayyum’un geri çekildiği an İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin polis bariyerlerini yıkıp Saraçhane’de halk ile aynı meydanda buluştukları an Kayyım Tehir edilmiş oldu diyorlar…

İmamoğlu hakkında açılan terör davası kapanmış değil…Çok yakın bir süre içinde mahkeme pekala yaptığımız araştırmalarda terör ilintili olduğunu tespit ettik derse İBB’ye ‘de kayyum atanmasının yapılma tehlikesi bitmiş değil.

Allah korusun Ülkenin en büyük dünyanın ise de ilk 5 ili içine giren İstanbul’a kayyım atanması demek Türkiye’nin demokrasi açısından 150 yıl geriye gittiğini bilmek için alim olmaya gerek yok.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DAHA KOLAY ULAŞMAK İÇİN HÜKÜMET VE CUMHUR İTTFAKI ACİLEN ŞUNU YAPSA HERKES İÇİN İYİ OLUR KANISINDAYIM…

31 Mart 2024 yerel yönetim seçimleri ile seçilen belediye başkanları yerine kayyım atanlar henüz ceza almadılarsa görevlerine iade edilip dışarıda yargılama yapılmalı suçlu bulunursa görevden alınıp meclis üyeleri kendi aralarında yeni başkanlarını seçmeleri sağlanmalı.

Mardin, Batman, Esenyurt ,Şişli ve diğer kayyım atanan yerlerin belediye başkanlarından bazılarının cezaevinde, bazıları görevden alındıkları halde dışarıda yaşamlarını sürdürüyorlar.

PKK’Nın Kurucusu Abdullah Özalan’ın kurduğu Örgütün artık gereksiz olduğunu vurgulayarak lağvedilmesini istedi. DEM parti yöneticileri bunu kamuoyuna deklare etti. Devlet Bahçeli 4 Mayıs 2025’de KCK Muş Malazgirt’te toplanıp kongre yaparak kendisine kapatsın dedi. Zaten PKK kapanırsa terör örgütü de kalmayacağı için haliyle destek verilen örgüt olmadığı için özgürlük ortamı oluşturulup halkın oyları ile seçilen belediye başkanları zaten bir elin parmakları kadar varlar yada yoklar zaten halkın seçtiği kişiler olduğu için göreve iade edilmesinden kimse rahatsız olmaz.

Aslında genel bir kanaate göre hükümet ve cumhur ittifakı da bu şekilde biz çözüme karşı olmaz ama ülkede barış ve huzurun olmasını istemeyen bazı tiplerin Hükümet TERÖR ile anlaştı tepkisinden çekindikleri için bazı konularda sert davranıyor.

Rabbim bir an önce Terörsüz Türkiye de insanların bir birlerine şüphe ile bakmadıkları bir coğrafya da yaşamak için hükümetin bir an önce 31 Mart 2024’de seçmen iradeşi ile seçilen başkanların yerine KAYYUM atanması’ nın hiçbir kimseye faydası yok aksine ülkemize ve demokrasimize çok büyük azarı var.

Uzun sözün kısası hak, hukuk, adalet demokrasi için yasakları ayaklarımızın altına alıp seçmen iradesine saygı göstermek gerekir.

Yerine kayyım atana hiç bir başkan ile işim gücüm yok tanımam bilmem ama görevden alınan başkanlar bir an önce görevlerine iade edilirse bundan ülkemiz kazançlı çıkar düşüncem hakim olduğu için bu fikrimi ifade etmek istedim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -2 Nisan