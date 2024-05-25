5 - 16 yaş aralığındaki öğrenciler 10 branşta 15 farklı spor tesisinde 45 uzman eğitmen eşliğinde haftanın 2 günü 1’er saatlik aldı. Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa tenisi, Okçuluk, Taekwondo, Binicilik, Yüzme, Cimnastik, Buz pateni alanlarında eğitim alan 4 bin 200 öğrencinin mezuniyet töreni Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirildi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti. Törene Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, STK Temsilcileri ve çok sayıda veli de katıldı.
Kış Spor Okulları’nda Şimdiye kadar 3 Yaz 3 Kış Spor Okulu eğitimlerini gerçekleştiren Zeytinburnu Spor Okulları’ndan toplam 18 bin 927 kişi faydalandı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner