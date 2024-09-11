DAVA SÜRECİ 17 YIL SÜRDÜ YEREL MAHKEME ,İSTİNAF VE YARGITAY LEHİNE SONUÇLANDI 1.MİLYON 221 BİN TAZMİNAT’A HAK KAZANDI ANCAK VAKFIN PARASI VE MAL VARLIĞI OLMADIĞI İÇİN HAKKINI ALAMIYOR…

“Ehlibeyt” peygamberin ailesi manasına gelen bu isim ile vakıf kuran Fermani Altun 2007 yılında başkanı olduğu Dünya Ehlibeyt Vakfı’nın Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan binasının dış cephe boyama işini yapan inşaat işçisi Hüseyin İşler ‘in iskele devrilmesi sonucu 5.kattan aşağı düşme sonucu uzun süren bir tedavi sonucu yaşam savaşını % 60 iş göremez raporu alarak malulen emekli oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - İstanbul

Fermani Altun gerek hastane sürecinde gerekse daha sonra mağdur ettiği inşaat işçisi Hüseyin İşler ile ilgilenmeyerek kaderine terk etti.

Bu durumu kabullenmeyen inşaat işçisi İşler tam 17 sene süren uzun bir yargılama sonucu Yerel , İstniaf ve Yargıtay süreçlerin hepsini tamamlayarak 1.221.000 TL Tazminata çarptırılan Dünya Ehlibeyt Vakfı başkanı Fermani Altun gövde gösterisi yapmak için şatafatlı muharrem iftarları vermek için para buluyor ancak emekçi bir inşaat işçisini parasını ödememek için akla hayale gelmeyen yol ve yöntemler deniyor.

Her inançta kul hakkı çok önemlidir özelikle alevi inancında ise hak dergahına sakın kul hakkı ile gelme diye bir düşünce canlı iken hem Ehlibeyt ismi ile bir vakıf kuracaksın hem de yüce Türk Adaletinin verdiği kararı yerine getirmemek için vakfın içini boşaltacaksınız ? Bankasa da hesabı olamaya n mal varlığı olmayan vakıf olur mu Fermami Altun ?

HAKKINI ALAMAYAN İNŞAAT İŞÇİSİ HÜSEYİN İŞLER SUNLARI SÖYLEDİ …

“Ben ailemi geçindirmek için inşaat sıvası,boyası yapan bir işçiydim. 2007 yılında Fermani Altun’un başkanı olduğu Dünya Ehlibeyt Vakfında dış cephe boyası yaparken 5.katta aşağı düştüm. İnsani değerlere önem veren herkes kendi binasında düşen ve yaşam savaşı vere bir kişiyi hastane sürecinde yalnız bırakmamsı gerekirken bu şahıs ilk günden beri akıl ve izandan uzak olan yalan ve yanlış bilgiler vererek yargıyı engellemeye çalıştı.

Yok ben arkadaşımı ziyarete gelmişken inşaattan düşmüşüm’den tutun da şakalaşarak düşmüşüm’e kadar çok yalanlar söyledi.

Ülkemizde yargı gecikir ama büyük oranda hak yerini bulacak şekilde sonuçlanır.

Bizim davamızda o şekilde çok uzun süre sürdü yani tam 17 sene ancak bütün safhaları tamamladığımız ve yargı 1.221.000 TL tazminata hükmetmişken Fermani Altun ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak hakkımı vermiyor.

Şu an elimde kalan tek şey vereceği muharrem iftarına gidip medya önünde kendimi canlı yayında yakmanın dışında bana yapacak başka bir şey bırakmayan Fermani Altun’a son kez sesleniyorum.

Bütün yalanlarına ve iftiralarına rağmen yüce yargının bütün süreçleri beni haklı buldu ve 1.221.000 TL tazminata hükmetti. İsteğim yargı karını yerine getirip ödemeyi yapmasıdır.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)