BİRLİK BERABERLİK VE DAYANIŞMA GECESİNİN İLK SELAMLAMA KONUŞMASINI DERNEĞİN KURUCU BAŞKANI RECEP KESKİN YAPTI ...

Dernek başkanı Recep Keskin açılış konuşmasında şunları söyedi "Konuşmama başlamadan önce 6 Şubat 2023'de yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merezli iki depremin 2.yılında 11 ilmizi etkileyen ve 50 binden fazla canımızı ve kısa bir süre önce Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 canımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim.

Dernek olarak birlik beraberlik ve ülkemizin daha ilerlemesi için karınca kararınca bir dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz dernek olarak yaklaşık bir sene önce kurulduk. O günden bu yana yaptığımız çalışmaları ana başlıklar halinde tanıtım slaytımızda özet olarak yayınladık.

Bizim sloganımız şudur "Aşkımız Vatan, Sevdamız Turan "düsturu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Devlet Büyüklerimizin kısa bir süre önce içeride birlik,beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına önemli açıklamalarda bulumuşlardı . Bizde dernek olarak Zeytinburnu'muzda bu konuda üzerimize düşeni yapmak adına bu birlik,beraberlik ve dayanışma gecesi yapmaya karar verdik.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz en büyük etkinliğimiz olan bu geceki davetimize icabet edip bizi yalnız bırakmayan Zeytinburnu kaymakamı sayın Dr.Adem Uslu'ya ,Zeytinburnu Belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy başta olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan bütün katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı selamlama konuşmasında dernek başkanı Recep Keskin ve Yönetimine teşekkür ederek her zaman ilçe ve ülke menfaatine olan her etkinliğinizde yanınızdayım dedi.

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Ulsu'da yaptığı selamlama konuşmasında 1453 Zeytinburnulular Derneğinin yaptığı bu çalışma için teşekkür ederek birlik, beraberlik ve dayanışma odaklı alamlı ve yararlı bir konuşma yaptı.

Tarzan İbo ver Zeytinburnnu Belediye başkanı Ömer Arısoy'a hediye takdiminin arkasında hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra program sona erdi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)