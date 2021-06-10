Anadolu Masal Dolu eTwinning Projesi

Sınıf Öğretmeni Şule İncekalan'ın ortağı olduğu projeye Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 3 öğretmen ve öğrenci katıldı ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Öncelikli hedefi öğrencilerin Anadolu masallarını tanımalarını ve içselleştirmelerini sağlamak olan projede yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, iş birliğine dayalı düşünme, yaratıcı yazma becerileri, iletişim, teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek de amaçlanmıştır.

Aralık ayında başlayan ve sona yaklaşan projede, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimle tanışan öğrenciler Anadolu masallarını dinleme, masal anlatma, yaratıcı yazma, iki farklı kültüre ait masalı karşılaştırma çalışmaları yaptılar, web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiler. Azerbaycan ve Türkiye ortaklı projede kültürel bir etkileşim de sağlandı. Proje sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan 'Fırat ile Çınar' hikâye kitabı ile projenin final ürünü oluşturuldu.

'Fırat ile Çınar' hikâye kitabı linki

https://www.storyjumper.com/book/showframe/107846136/60a02e5b9c079#page/1

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)