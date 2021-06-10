banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1457
ALTIN
514.444
DOLAR
8.4160
STERLİN
11.9488
EURO
10.2472
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı açarken...
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar tepkili...
Bahçelievler sokaklarına girip çıkamayan vatandaşlar...

Anadolu Masal Dolu eTwinning Projesi

"Zeytinburnu Atatürk İlkokulu 'Anadolu Masal Dolu' isimli e Twinning Projesi ile öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefliyor".

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2021 Perşembe 17:20
Anadolu Masal Dolu eTwinning Projesi
banner171

Sınıf Öğretmeni Şule İncekalan'ın ortağı olduğu projeye Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 3 öğretmen ve öğrenci katıldı ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Öncelikli hedefi öğrencilerin Anadolu masallarını tanımalarını ve içselleştirmelerini sağlamak olan projede yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, iş birliğine dayalı düşünme, yaratıcı yazma becerileri, iletişim, teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek de amaçlanmıştır.

Aralık ayında başlayan ve sona yaklaşan projede, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimle tanışan öğrenciler Anadolu masallarını dinleme, masal anlatma, yaratıcı yazma, iki farklı kültüre ait masalı karşılaştırma çalışmaları yaptılar, web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiler. Azerbaycan ve Türkiye ortaklı projede kültürel bir etkileşim de sağlandı. Proje sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan 'Fırat ile Çınar' hikâye kitabı ile projenin final ürünü oluşturuldu.

'Fırat ile Çınar' hikâye kitabı linki

https://www.storyjumper.com/book/showframe/107846136/60a02e5b9c079#page/1

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Sound Of Plants (Bitkilerin Sesi) eTwinning Projesi
The Sound Of Plants (Bitkilerin Sesi) eTwinning Projesi
ZKS’de Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesinde Nübüvvet” konusu üzerine bir program gerçekleştirdi
ZKS’de Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşüncesinde Nübüvvet” konusu üzerine bir program gerçekleştirdi
‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 22’ncisi “Online” Olarak Düzenlenecek
‘Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 22’ncisi “Online” Olarak Düzenlenecek
Edebiyat Ne Söyler? Seminer Serisinde Cemal Şakar’ın Mayıs Ayı Konuğu Bilgin Güngör’dü
Edebiyat Ne Söyler? Seminer Serisinde Cemal Şakar’ın Mayıs Ayı Konuğu Bilgin Güngör’dü
İki Yılda 62 Ton Atık Geri Dönüştü
İki Yılda 62 Ton Atık Geri Dönüştü

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169