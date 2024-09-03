ÖZDAĞ’DAN ERDOĞAN’A: “ATATÜRK VE KURUCU DEĞERLER İLE OLAN KAVGANIZI BİTİRİN.”

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Erdoğan ülkemiz etrafındaki kuşatmadan bahsederek böyle kritik bir dönemde milli birliğin önemini vurgulamış. 2002’den buyana bilinçli bir kutuplaştırma, gerginlik üretme ve düşmanlaştırma politikası ile Türkiye’yi düşman kamplara bölen Erdoğan’ın 22 sene sonra milli birliğin önemini vurgulaması önemli ancak inandırıcı değil.

Evet, ülkemizin çevresinde bir ateş çemberi var. Bu çemberin alevleri aslında ülkemizin sınırlarını uzun süredir yakıyor. Türk ordusu Irak ve Suriye’de savaş halinde. Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan savaşında savaş alanındaydı ve Kafkaslar ikinci bir çatışmaya gebe ve Türkiye tekrar Azerbaycan’ın yanında olmak zorunda kalabilir. Türk ordusu Libya iç savaşında da sahada. Afrika’nın değişik bölgelerinde Türk askeri/istihbarati operasyonları devam ediyor. Özetle aslında ülkemiz düşük yoğunluklu bir savaşı zaten yaşıyor.

Bu sırada ülkemizde 13 milyon sığınmacı ve kaçak yaşıyor. Ve büyük bölümü travmalı bu insanlara her geçen gün sınırdan kaçak giren 1000-1250 kişi ekleniyor. Ülkemizde Amerikan ordusu tarafından yetiştirilmiş ve savaş deneyimine sahip yüzbinlerce Afgan var. Sayıları bilmediğimiz selefi cihatçılar değişik örgütler halinde uyuyan hücreler olarak bekliyorlar.

Özetle, Erdoğan haklı. Milli birliğe ve bütünlüğe ihtiyaç var. Ancak 22 sene hor görülen, aşağılanan, düşmanlaştırılan insanlara “Milli birliğe ihtiyaç var, toplanın” denmesi ile milli birliğin yani Atatürk’ün ifadesi ile iç cephenin sağlanması mümkün değil.

Üstelik, bu insanlara “Anayasanızı A’dan Z’ye değiştireceğiz, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk 4 maddeyi değiştireceğiz. 66. maddeyi değiştirerek Türk milleti tanımını Türkiyeli yapacağız. Unutmadan söyleyelim Malazgirt meydan muharebesini de siz Türkler kazanamadınız. Zaten Türk zaferi de değildi Malazgirt” derseniz, biz de size “Milli kimliğimizi yok sayan, tarihimizi yok sayan bir birlik, milli birlik olamaz” cevabını veririz.

Ülkemize doldurduğunuz milyonlarca Suriyeli, Afgan vs. kalacak diyorsunuz. Türk Milleti’nden bunlar ile milli birlik oluşturmasını istiyorsanız hayal görüyor olmalısınız Sayın Erdoğan. Bu insanlar ülkelerine dönmeden milli birlik olmaz.

85 yaşındaki nineler sokaklarda kağıt mendil satıp pazar yerinden geride kalan domatesleri toplayarak yaşamaya çalışırken birilerinin vergi vermeden aldıkları ihalelerden kazandıkları paralar ile Londra’da sokak satın aldıkları bir ülkede milli birliği sağlamak zordur.

Atatürk’ün fotoğrafını takmayan soytarılara müdahale eden genç subayları ordudan atarak milli birlik sağlayamazsınız. Emri anayasa ve yasalar ile belirlenmiş komutanlarından/ amirlerinden değil Tanrı ile irtibatlı olduğuna inandıkları şeyhlerinden alan üniformalılar ile de vatan savunmazsınız. Evet, sayın Erdoğan Türkiye bıçak sırtında yürüyor. Size çevrenizin ilettiğinden daha tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Böyle büyük bir tehlike karşısında milli birliğimiz önemli.

Siz sokak röportajlarında size yönelik öfkeli konuşan insanlardan rahatsız olmuşsunuz. Bu insanları size bu kadar öfkeli olmaya siz bilerek ve isteyerek getirdiniz. “Bana yüzde 51 lazım, yüzde 49’un canı cehenneme” şeklindeki politik anlayışınız ile seçim kazanabilirsiniz ancak vatan savunmak çok zor olur. İç cepheyi güçlendirmek mi istiyorsunuz gerçekten? Sayın Erdoğan önce size oy vermeyenleri düşman, ikinci sınıf vatandaş görmediğinizi gösterin. Yasaları hepimize eşit uygulayın ve Anayasa’nın üstünlüğünü kabul edin. Yoksa hiç kimse kendisini güvende hissetmez. Güvenin olmadığı yerde milli birlik olmaz.

Herhangi bir tarikata/cemaate üye olmadan da devlet memuru olabileceğimizi gösterin bize. Bakın, ben sıkı bir Yeşilaycıyım ama neden rakı içen emniyet müdürü ve valilerimiz yok? Suç mu rakı içmek? Veya neden Alevi yurttaşlarımız vali, emniyet müdürü olmasın?

Atatürk’e saygı gösterin ve bunun göstergesi olarak İstanbul Hava Limanı’nın adını Atatürk Hava Limanı yapın.

Anayasamızın girişi, ilk 4 maddesi ve 66. Maddesi ile bir sorununuz olmadığını ifade edin. Üç tane emperyalizm destekli zıp çıktı unsuru memnun etmek için 4000 senelik devletli tarihi olan Türk Milleti ile karşı karşıya gelmeyin. İleride siz de Türk tarihinin parçası olarak anılmanızı sağlayacak işler yapın. Bunun ön şartı ise Atatürk ve kurucu değerler ile olan kavganızı bitirmenizdir.

Milli birlik bizim de arzumuz. Milli birlik, bütün Türk Milletinin arzusu ama önce sizin bütün büyük Türk Milletine, “Benim milletim” diye bakmanızla başlar milli birlik süreci.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)