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Zeytinburnu Sevgi Evlerinde Büyüdü Anne ve Babasını Arıyor
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Zeytinburnu Sevgi Evlerinde Büyüdü Anne ve Babasını Arıyor

Gazetemizden anne ve babasının bulunması için yardım isteyen Murat Güngör göz yaşartan hayatını Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner'e anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2021 Salı 17:44
Zeytinburnu Sevgi Evlerinde Büyüdü Anne ve Babasını Arıyor
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ÇİLELİ VE  ACI HAYAT 20 SENE ÖNCE BAŞLADI...

Adının Murat Güngör olduğunu söyleyen genç adam bir kaç sefer gazetemize uğramış derdini anlatmak istemiştir. İlk ziyaretlerinde genel yayın yönetmenimizin gazetede olmayışından dolayı derdini anlatamışltır ancak 15.02.2021 de yaptığı ziyarette Hüseyin Çetiner ile görüşmüş ve 18 yaşına kadar Zeytinburnu sevgi evlerinde kaldığını,şu an Diyarbakır da vatani görevini yaptığını askerlik sonrası memurluk atamasının devlet tarafından yapıldığını şu an en çok istediği şeyin isminin Yasemin AKYOL(Giresun'lu),babasının adınınise Mustafa Güngör (Trabzonlu) olduğunu ifade ederek anne ve babamı bulmak içinbana yardımcı olun dedi.

Bizde gazete olarak anne ve babasını tanıyanlar olursa Gazetemizin 0212 - 415 80 05 veya 0532- 344 05 12 No'lu iletişim hatlarımıza bilgi bverebilirsiniz...

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:20
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