Gözleri dönmüş bu hain darbecilerin, Devletimizin silahlarıyla 248 masum kardeşimizi acımasızca nasıl şehid ettiklerini asla unutmadık, unutmayacağız!...

Aynı gece başaramadıkları darbe girişiminde 2.196 vatandaşımızı nasıl yaraladıklarını ve bazılarını nasıl sakat bıraktıklarını unutmadık, unutmayacağız!...

Darbe gecesi Atatürk Havalimanına gelerek hiçbir şey olmamış gibi tankların arasından sıyrılıp partizanının evine sığınarak TV ekranından darbe girişimini izleyen, girişimin “Başarısız” olduğunu duyunca da “ Kontrollü Darbe” deme gaflet ve hıyanetinde bulunan darbecilerin siyasi işbirlikçilerini asla unutmadık, unutmayacağız!....

Bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi; bütün dünya liderlerini resmi haber ajanslarından gelecek haberlere kitleyen, ağır savaş silahlarına, uçaklardan üzerlerine atılan bombalara ve binaları tahrip eden tanklara meydan okuyan Milletimizin kahramanlaıklarını görünce dehşet ve korkuya kapılarak telaşla Türkiye lehine beyanatlar veren dünya liderlerini unutmadık, unutmayacağız!...

Darbeye kalkışma saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretini ve metanetini yitirmeden vakarlı duruşunu, 85 milyon vatandaşa nasıl seslendiğini unutmadık, unutmayacağız!...

Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 4.5 G teknolojisini kullanarak yaptığı çağrılara kulak veren Necip Milletimizi, kendi imkanlarıyla onurunu ve vatanını korumak için meydanlara nasıl koşuştuğunu ve darbe girişimine engel olmaya çalışarak 15 Temmuz Destanını nasıl yazdıklarını unutmadık, unutmayacağız!.

85 milyonluk Türk Milleti olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi, yaşamak zorunda bırakıldığımız tarihte benzeri görülmemiş vahim kanlı darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız!...

Suret-i Haktan görünerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet ve İstihbarat Teşkilatının, resmi kurum ve kuruluşlarının çeşitli kademelerine sızmış olan gözleri dönmüş vatan hainlerini unutmadık, unutmayacağız!...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast düzenleyerek ülke yönetimini ele geçirme planı yapmış ve bu şeytani planlarını gece saat 22.00 sularında korkunç bir şekilde uygulamaya koyan hainleri unutmadık, unutmayacağız!... .

Önemli Havalimanlarını, TRT ve Medya Kuruluşlarını,Telekom Binalarını,TÜRKSAT ‘ı, boğaz köprülerini , Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasını, Ankara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerini, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını işgal girişiminde bulunan vatan hainlerini unutmadık, unutmayacağız!....

Fethullah Terör Örgütüne (FETÖ) mensup bu gözleri dönmüş vatan haini Cuntacıları unutmadık, unutmayacağız!...

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimini önlemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısına kulak vererek vatanımızı, darbeye kalkışanlardan kurtarmak için meydanlara koşan kahraman Türk Milletine, Devletine bağlı kolluk kuvvetlerine ve bazı önemli makamlara havadan bombalar yağdıran, karadan da vicdansızca ateş açan ve üzerlerine tankları süren hainleri unutmadık, unutmayacağız!....

15 Temmuz darbe gecesinde polis, asker ve sivil olmak üzere toplam 248 masum vatandaşımızı şehit eden, 2.196 kalbi vatan sevgisiyle çarpan vatandaşımızı ise yaralayan vatan hainlerini unutmadık, unutmayacağız!..

Aradan yıllar, hatta asırlar geçse de bu vahim olayı unutmayacağız, nesillerimize de unutturmayacağız!....

Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Demokratik Hukuk Düzenini bozmaya kalkışan FTÖ (Fethullah Terör Örgütü) mensubu bu vatan haini vicdansız teröristleri ve yandaşlarını; TC. Devletine sadakat yemini yaparak 05.05.1973 yılından yakın tarihe kadar Devletimizin bir memuru olarak resmi kurumların çeşitli birimlerinde şerefiyle çalışan ve son olarak Başbakan Danışmanı olarak görev yapan bendeniz, Kurucusu ve Genel Başkanı olduğum İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği(İSAB), yine kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olduğum İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı(İSAK) ve Genel Başkan Vekili olduğum Uluslararası Üniversiteler Birliği(ULUBİ) adına bütün dünyanın gözleri önünde 5 yıl sonra yeniden LANETLİYORUZ! TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ GELENEĞİNDE VATANA İHANETİN CEZASI NE İSE, BU VATAN HAİNLERİNE DE ONUN EN AĞIR BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI İSTİYORUZ!

Teröristlerin yaptıkları bu saldırıda şehit olan resmi ve sivil vatandaşlarımıza yeniden Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad ve mekanları cennet olsun. Şu iyi bilinmelidir ki; bu eli yüzü kanlı teröristler (FTÖ) ve işbirlikçileri Türkiye’de ve dünyada istedikleri hedeflere Allah’ın izni ile ulaşamayacaklardır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve milletine yaptıkları bu ihanet suçu, tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Masumane bir görünüm içinde olup içten pazarlık yapan, sinsi planlar kuran, gizlice örgütlenen bu ihanet şebekesinin kurduğu tuzakları Allah başlarına geçirdi. Çünkü O, tuzak kuranların en hayırlısıdır. 15 temmuz 2016 Cuma gecesi ve sabahında yaşadığımız bu elim olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu, unutmadığımızı ve unutmayacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Allah, hainlere fırsat vermesin! Bu korkunç tehlikeyi atlatabilmek için cansiperane mücadele edip üstün kahramanlık örneği göstererek destanlaşan ve adını tarihe altın harflerle yazdıran Aziz Milletimizi yürekten kutluyoruz. 15 Temmuzun kabus, korku, üzüntü ve endişe dolu gecesini, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’nın önderliğinde büyük bir kahramanlık destanı yazarak aydınlığa dönüştüren ve bu zaferi Demokrasi Bayramı olarak kutlamaya hak kazanan Aziz Milletimize tekraren şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili Gençler!. Merkezi Türkiye’de bulunan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Aziz Milletimizin yanında ve hizmetinde olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha belirtmek ve bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Yüzyıllar boyu mazlumların umudu, mağdurların hamisi ve muhacirlerin necat kaynağı olmuş Aziz Milletimizin ve cennet vatanımızın bir daha böyle kabus dolu ihanet gecesi yaşamaması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)