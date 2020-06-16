Ulusal Medya'dan Davutoğlu'na Ambargo

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanı olduğu Gelecek partisi 3 fazlı ve 8 temel ilkeli Ekonomide Gelecek Modeli'ni açıkladı. Davutoğlu 3 fazın ilkinin acil kriz yönetimi gerektiren olağanüstü önlemler, ikincisinin normalleşme adıyla geçiş sürecini üçüncü fazın ise niteliksel dönüşümü içeren yeni ekonomik yörünge oluşturulmasını kapsadığını kaydetti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gelecek Partisi Ekonomide Gelecek Modeli'ni açıkladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanı olduğu partinin 3 fazlı ve 8 temel ilkeli Ekonomide Gelecek Modeli kapsayıcılık, demokratik hukuk devleti, temel özgürlükler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelleri üzerine oluşturuldu. Davutoğlu ekonomi kurmaylarıyla katıldığı toplantıda 3 fazın ilkinin acil kriz yönetimi gerektiren olağanüstü önlemler, ikincisinin normalleşme adıyla geçiş sürecini, üçüncü fazın ise niteliksel dönüşümü içeren yeni ekonomik yörünge oluşturulmasını içerdiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle ülkelerin güvenlik stratejilerinin artık vatandaşlarının biogüvenliğine kaydığını ifade eden Davutoğlu, pandeminin yarattığı ekonomik krizin güven duygusunun olduğu ülkelerde daha kolay aşıldığına işaret etti.

İÇSEL KRİZ ETKİLİ

2001 krizinin içsel bir kriz olduğunu ve bu krizi aşmak için küresel imkanlar bulunduğunu söyleyen Davutoğlu, 2008 krizinin ise dışsal kriz olduğunu ve Türkiye'nin bu krize karşı görece daha güçlü bir durumda bulunduğunu kaydetti. Pandemi kaynaklı krizden önce de dünya ekonomisinin zor zamanlardan geçtiğini ve salgının krizin boyutunu artırdığını belirten Davutoğlu, "Şimdi yaşadığımız 2008'den daha çaplı, hem dışsal hem de içsel bir kriz. İçsel kriz 2001'de olduğu gibi demokrasi açığı, görünmeyen koalisyon ve kaynakların verimsiz kullanımı nedeniyle daha fazla etkili oluyor" diye konuştu. Davutoğlu, demokrasi olmadan kaynakların belli ellerde toplanması nedeniyle oligarkların oluşacağı uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul'un eski başkanı, eski milletvekili ve Gelecek Partisi kurucusu İbrahim Turhan ise kriz nedeniyle özellikle düzenli geliri olmayan ve düşük gelirli kesimlere yönelik politikalar tasarlanması gerektiğini kaydetti. Gelecek partisinin model öngörüsünde ekonominin sürdürülebilir büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, mali disiplin ve küresel entegrasyon hedeflerine ulaşacağını anlatan Turhan, bunlarla uyumlu olarak yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin sona erdirilmesini, insani gelişmişliğin bütün vatandaşlara sunulmasını, temel hizmetlerden toplumun tamamının fırsat eşitliği temelinde yararlanmasını son olarak çiftçi, esnaf ve KOBİ'lerin ekonomik büyümeden pay almasını hedeflediklerini kaydetti.

'BÜTÇE DIŞI FON OLMAYACAK'

Ekonomide bir tahribat olduğunu anlatan Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da yeni dönemde kamu maliyesi modelinin sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının daha fazla arttığı bir yapıya oturtulması gerektiğini söyledi. Maliye politikalarına yönelik olarak vatandaş bütçesi uygulamasını hayata geçireceklerini anlatan Özcan, diğer yandan Varlık Fonu başta olmak üzere bütçe dışı uygulamaları sonlandıracaklarını dile getirdi. Tarımda Anadolu'ya geri dönüş projelerinin olduğunu bildiren Özcan, ayrıca çalışanların şirketlere ortak olmasını sağlayacak bir çalışmayı da hazırladıklarını sözlerine ekledi.

İktidar olmaları halinde enflasyonla gerçek mücadele başlatacaklarını kaydeden Hazine ve Maliye Politikaları Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise asgari ücret üzerinde vergi olmaması gerektiğini belirterek kayıtdışı çalışanları kayıt içine alacak 'Emek barışı' planlarının olduğunu İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma süre ve tutarının da artırılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Times Medya Grubu İmötiyaz Sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in Cumhurbaşkanını Koruma Yasası Sorusuna Davutoğlu'ndan anlamlı cevap

Toplantı sonunda soru vevap bölümünde 2.soruyu İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner "Sayın Başbakan tek parti döneminde cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı idi. Tam 70 sene sonra sizin de içinde yer aldığınız AK PARTİ hem darbeci Kenan Evren'in kendisineiekstradan bir koruma altına almak için çıkardığı cumhurbaşkanını koruma kanunundan dolayı iktidar partisinin yayın organları gibi çalışan medya kurumları hariç özgür ve tarafız haber yapan bütün kurum ve kuruluşlar bu yasadan dolayı mahkemelik olmuş durumdalar.

Biz de bunlardan birisiyiz. Anamuhlafet partisi lideri hakkında yaptığımız haberlerden dolayı hiç bir yargı ile muhatap olmuyorken İktidar partisi genel başkanı aynı zamanda cumhurbakanı olmasındna dolayı sokak röportaj kanalımız olan Youtube 'de konuşan seçmen ile alakalı bile bizlere daha açılıyor. Siz o zaman burada çelişki var, yanlışlık var demediniz mi diye sordu ?

Davutoğlu demezmiyim bu konuı ile alakalı tam 17 sayfalık bir rapor vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile ilgili kısa orta ve uzun süredeki endişelerimi ilettim ama dinlenmedik. Bu konuda daha sorunlar çıkacak diyerek bakın bu toplantımızda bile medya baskı altına alınmış durumda diyerek yaşanan baskı için ilginç ifadeler kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)