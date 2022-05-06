Trabzon, İmamoğlu'nun ‘Cetilmenlik’ Çağrısına Alkışlarla Karşılık Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun Trabzon ayağında kent meydanında hemşehriyle bayramlaştı. Bayramlaşma buluşmasına CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Turan Aydoğan, Serkan Topal, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli de katıldı. Konuşma yapacağı mikrofona davet edilen İmamoğlu, platforma eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte çıktı. Çift, hemşehrilerini el ele selamladı. “Trabzon seninle gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde platforma çıkan İmamoğlu, duygularını, “Ne mutlu bana. 2019’da bu meydanda size demiştim ki; ‘Allah'ım ne olur beni bu güzel hemşerilerime mahcup etme.’ Siz, sloganla ‘Senle gurur duyuyoruz’ diyorsunuz ya, bana en büyük ödül, bu ödül. Çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi. “Bugün ve dün diyorlar ki; ‘Ekrem İmamoğlu Trabzon'a, Rize’ye, Artvin’e niye gitti” diyen İmamoğlu, “Sebeplerimiz var ama, Allah aşkına bunlar bayramı bile unuttular. Bayramda insan nereye gider? Memleketine gider” diye konuştu. İmamoğlu, bu sırada kalabalıktan bir kişinin “Sen bizimsin” şeklinde bağırmasına, “Herhalde hemşehrim; ben sizinim, sizin. Yanınıza gelmeyeceğim de nereye gideceğim” karşılığını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Trabzon -Ortahisar

TRABZON, RİZE VE ARTVİN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Trabzon’a hem bayramlaşmak hem de yapımına İBB olarak katkıda bulundukları Yomra Belediyesi Parkı açılışı için geldiklerini aktaran İmamoğlu, 2 yıl önce verdiği söz üzerine gittiği Rize ve Artvin’de karşılaştığı ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada kentte bulunmaktan dolayı, iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirten İmamoğlu, oğullarının statta, kendisinin de kızı Beren ile birlikte maçı TV’den izledikleri bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Maç sonunda kızımla mutluluktan ağlaştık. Allah, hepimize gözyaşını, sadece mutluluk gözyaşı olarak versin. En son şampiyonluğu 13 yaşında yaşamış bir kişi olarak kızımla sarılarak, eşimle beraber kutladık. Eşim bunu, kendi sayfasında ama sadece akrabaların olduğu kapalı bir sayfada yazdı. Ondan sonra oradaki bir muzip akrabamız da aldı bunu paylaştı, millet de bunu yaydı. Efendim Ekrem niye ağlarmış? Ekrem niye sevinirmiş? Bu memleketin, bu güzel ülkemizin en büyük sorunu bu oldu. Nedir o sorun? Karalamak, kötülemek, kızmak, bağırmak, çağırmak, bu bakışla, bu anlayışla inanın hiçbir huzuru tesis edemeyiz kıymetli dostlarım” diye konuştu.

“MEMLEKETİN HANGİ İNSANI OLURSA OLSUN AYNI GÖZLE BAKIYORUM”

“İstanbul'da güler yüzlü bir belediye başkanınız olacak demiştim” diyen İmamoğlu, “Sadece güler yüzüm bile İstanbul'u mutluluğa boğdu, mutluluğa. Kim ne derse desin, Allah şahit, memleketin hangi insanı olursa olsun, ona vatandaş gözüyle bakıyorum. Bana oy vermiş, vermemiş; İstanbul'da benim için Trabzonlu da bir Diyarbakırlı da bir, Edirneli de bir Karslı da bir, Urfalı da bir, Mardinli de bir, Giresunlu da bir, Kastamonulu da Sivaslı da bir. Doğrusu bu değil mi Trabzonlu hemşehrilerim? Bir baba, bir anne, evladını ayırabilir mi? Bir belediye başkanı da vatandaşını ayıramaz. Memleketi yönetenler de vatandaşını ayıramaz. Hiç kimse, böyle ortadan bölüp, ‘Bana oy verenler, vermeyenler; verenler abat olsun, vermeyenler bertaraf olsun’ diyemez. Dedirtmeyeceğiz. Bu duygu ve bu bakış açısına hep birlikte son vereceğiz. Efendim dayısı, amcası varsa işe girsin; yoksa, girmesin. Yok; hiçbir evladımızın hakkını yedirtmeyeceğiz. İstanbul’da bunu yapıyoruz. İnsan ayırmadan hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ZIMBA GİBİ DÖNÜYORUM”

İstanbul’dan Karadeniz’e 16 milyonun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul'dan size Kastamonulu’nun, Sivaslı’nın, ayırt etmeksizin Hakkarili'nin, Vanlı’nın ve bütün hemşerilerimin selamını getirdim. Benim centilmen hemşerilerim, ben size İstanbul'dan Galatasaraylı’nın, Beşiktaşlı’nın, Fenerli'nin selamını getirdim. Hepsinin selamını getirdim. Biz, bu ülkenin kardeşliği, barışı için, huzuru için en ön sırada mücadele etmesi gereken insanlarız” dedi. Siyasi anlamda zor bir süreçten geçildiğini hatırlatan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in selamlarını Trabzonlu hemşehrileriyle paylaştı. İstanbul’da seçimi, “İstanbul İttifakı” ruhuyla kazandıklarını dile getiren İmamoğlu, seçildikten sonra 16 milyonun oyunu almış gibi, kimseyi ayırt etmeden çalıştıklarına vurgu yaptı. Altı siyasi parti lideri tarafından kurulan masanın en çok çalışan neferi olacağının tekrarlayan İmamoğlu, Karadeniz gezisinden aldığı enerjiyle İstanbul’a “zımba gibi” döneceğini yineledi.

“BOZTEPE’YE DİKİLEN VİYADÜKLER TRABZON’A YAKIŞTI MI”

İmamoğlu, memleketinde gördüğü bir sıkıntıyı da “Trabzonlulara, Trabzon'u şikayet ediyorum. Şu Boztepe'ye dikilen viyadükler bu şehre yakıştı mı Allah aşkına. O nedir? Biz, doğduk doğalı Boztepe, bizim şehrimizin manzarası değil midir? Ne işi var o kazıkların orada. Allah, size hiç mi akıl vermedi? Bir bileninizde mi yok masada? İçim yanıyor, söylemek zorundayım. Beni bu kent büyüttü, bu şehir büyüttü. Bu süreç, sadece Türkiye'mizi iyi yapmayacak, sadece Türkiye'mize kazandırmayacak, aynı zamanda Trabzon'umuza da kazandıracak. Trabzon'umuz da iyi olacak” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında alandan ayrıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)