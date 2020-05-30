Sakarya İli Geyve İlçesi Safibey Köylü Pazarı Toptancı Alıcılarını Bekliyor…

KÖYLÜLER KENDİ BAHÇELERİNDE YETİŞTİDİKLERİ ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIYOR

Geyve Safibey'de kurulan Sakarya'nın en büyük köylü pazarı topta alım yapacak alıcılarını bekliyor. Geçen yıl Geyve Safibey'de kurulmaya başlanan ve ilçede büyük ilgi gören köylü pazarı her gün açık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Geyve'nin Safibey Mahallesi'nde (Köy) 20 dönümlük alanda kurulan köylü pazarı üretici ve alıcıları uygun koşullarda buluşturuyor.



Haftanın Her Günü kuruluyor

Gün içinde ürünlerini toplayan Geyveli üreticiler akşam üstü Safibey köyünde kurulan pazarda uygun fiyatlarla ürünlerini pazarlıyor.

Safibey Mahalle (Köy) muhtarı Mustafa Tur; "başlangıçta haftanın üç günü, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri kurulan köylü pazarımızı aldığımız karar gereği artık her gün açıyoruz dedi. Muhtar Tur hem halk toptan fiyatına ürün alabiliyor, hem de İstanbul başta olmak üzere market sahipleri ve pazarcı esnafını köyümüze bekliyoruz dedi.

Muhtar Mustafa Tur Özellikle daha önce uzun yıllar Zeytinburnu ilçesinde yaşadığı için Zeytinburnu Pazarcılarının uygun fiyata her türlü tarım ürünü alabileceğini ifade ederek kendilerini beklediğini söyledi.

Toptancılar için ideal

Geyve'nin yanı sıra Pamukova'nın pek çok köyünde yetişen ürünler, taze ve uygun fiyatlarla alıcılara satılıyor. 20 dönümlük alanda kurulan Safibey köy pazarında üreticiler gün içinde topladıkları sebze ve meyveleri kolay bir şekilde pazarlayabiliyor. Genellikle akşamları aktif olan Safibey Köylü Pazarı, Adapazarı'ndan ve İstanbul'dan gelen pek çok toptancıya hitap etmesi bakımından önem arz ediyor. Toptan ve perakende satışların yapıldığı Safibey köy pazarında üreticiler hiç bir komisyon ödemeden ürünlerini satabiliyor.



Üretici hali istiyorlar

Safibeyli ve Geyveli üreticiler, hemşehrisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den destek bekliyor.

Kendi ürünlerini pazarlamak için bölgede üretici hali yapılmasını talep eden üreticiler, emeklerinin değer bulmasını ve tarımda daha verimli hale gelmeyi hedefliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)