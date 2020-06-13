Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun TBMM’deki "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü insanlığın ortak mirası bunlar.” şeklindeki sözleri kamuoyundan yoğun tepki gördü. AK Parti AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, CHP’li Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun tuhaf teklifini “CHP içindekini dışa vuruyor” şeklinde değerlendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk

Recep Özel, Gazateci-Yazar Müslüm Aktürk’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun TBMM’deki "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü insanlığın ortak mirası bunlar.” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

İbrahim Kaboğlu’nun bu sözleriyle CHP’nin İslami değerlerden ne kadar uzak olduğunu kamuoyunun bir kez daha gördüğünü belirten Recep Özel, “Foyaları bir kez daha ortaya çıktı. İçlerindekini dışa vurmuş oldular. Türkiye’deki bütün camileri ‘gerekli gereksiz’ deyip başka amaçla kullanmayı planlıyorlar sanki. Ve bu gelişmeler herkesin gözleri önünde cereyan ediyor. Herkes kendi inanç dünyasında bunun muhasebesini yapsın” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun ülke genelinde tepki çeken sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in savunmaya geçtiğini vurgulayan Recep Özel, “Özgür Özel, maksadın aşıldığını belirtiyor ama arka plandaki amaçları bu. Samimi değiller. ‘Sağ seçmen bu yüzden bizden kaçıp gitmesin’ diye manevra yapıyorlar. Milletimizle niye böyle ters düştüklerini ve iktidara gelemediklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Allah’ım sen bu milleti CHP zihniyetinden ilelebet muhafaza eyle. ” ifadesini kullandı.

YALAN ANKET

Müslüm Aktürk’ün, “Bir anket şirketi, yaptığı son araştırmada AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’lara gerilediğini açıkladı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?” şeklindeki sorusunu cevaplayan Recep Özel şunları söyledi:

“Söz konusu şirketin nerede durduğu belli. AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın oyunun, korona sürecinin çok iyi yönetilmesinden dolayı yükselişi var. Manipüle ediliyor. 3 yıl sonra seçim var göreceğiz. CHP’ye yakın bu firmanın açıkladığı sonuçlar gerçeğe aykırı. Bizim elimizde de sonuçlar var. Biz, bir önceki seçimden daha iyi konumdayız.

Son süreçteki yaşadıklarımızı üst üste koyduğumuzda en muhalif olanlar bile ‘iyi ki Erdoğan var iyi ki AK Parti var’ deme noktasına geldiler.

Bazı sıkıntılar yok mu? Var ama AK Parti bu millete hep iyilik yaptı. Millet hayrına çalışan bir parti niye geriye gitsin?

Her şeye rağmen yeni söylemlerle, yeni ufuklar açmamız gerekiyor.”

YENİ PARTİLERE İHTİYAÇ YOK

AK Parti Isparta Milletvekili ve Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, “Deva ve Gelecek” partilerine ilişkin görüşlerini açıklarken de şunları kaydetti:

“Bu partilerin nereden oy alacakları önemli. Her iki parti de AK Parti seçmeninden oy alamaz. Siyasi beklenti içerisinde olan ancak AK Parti’de yer bulamayanların kurdukları partiler bunlar. Siyasi parti ihtiyaçtan doğar. İhtiyaç mı vardı? Köyde, kahvede, Isparta’nın herhangi bir yerinde bu partiler konuşuluyor mu? Bunlar, geçmişte bizden ayrılıp parti kuranların akıbetlerinden daha beter bir akıbete uğrayacaklar.”

Özel twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Recep Tayyip Erdoğan size ‘kardeşim’ diyecek! Ve siz onu ‘kuyuya’ atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz! Sonra dönüp millete ne diyeceksiniz; ‘Kardeşimizi çakal yedi, bu da gömleği’ mi diyeceksiniz? Bu şarkı burada bitmez! Bu hikâyede çakallara yer yok!” ifadesini kullandı.

KONGRELER

Recep Özel, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen parti kongrelerin Ağustos ayında başlamasının planlandığını, seçimlerin de kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)