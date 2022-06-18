Okullar 3 Aylık Tatile Girdi

PANDEMİ BİTTTİ EĞİTİM BAŞLADI ,YENİ YILDA HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK ...

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde her ilçe kendi resmi kapanma törenleri yaptı. İstanbul Times Gazetesi ve ve ZeytinKöy Tv Youtuebe kanalı olarak bizde bu törenlerin Zeytinburu kısmına katılarak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yıl sonu kapanışprogramına katıldık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Zeytinburnu

Kapnaış töreni okul müdürü Gökhan Zeybek'in açılış konuşması ile başladı. Daha sona Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt bir konuşma yaptı. Üçüncü olarak Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ise belediye olarak okullar için yaptıkları çalışmaları anlatarak okulların kapanmasından sonra 3 gün boyunca buz pistinin ücretsiz olduğunu müjdeledi. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'de öğrecilere iyi bir yaz tatili diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)