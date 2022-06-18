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Okullar 3 Aylık Tatile Girdi

Ülkemizde yaklaşık olarak 18 milyon öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline girdi...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Haziran 2022 Cumartesi 08:07
Okullar 3 Aylık Tatile Girdi
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PANDEMİ BİTTTİ EĞİTİM BAŞLADI ,YENİ YILDA HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK ...

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde her ilçe kendi resmi kapanma törenleri yaptı. İstanbul Times Gazetesi ve ve ZeytinKöy Tv Youtuebe kanalı olarak bizde bu törenlerin Zeytinburu kısmına katılarak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim  yıl sonu kapanışprogramına katıldık.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Zeytinburnu 

Kapnaış töreni okul müdürü Gökhan Zeybek'in açılış konuşması ile başladı. Daha sona Zeytinburnu ilçe Milli  Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt bir konuşma yaptı. Üçüncü olarak Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ise belediye olarak okullar için  yaptıkları çalışmaları anlatarak okulların kapanmasından sonra 3 gün boyunca buz pistinin ücretsiz olduğunu müjdeledi. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'de öğrecilere iyi bir yaz tatili diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

Son Güncelleme: 18.06.2022 08:20
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