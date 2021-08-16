İBB Sel Bölgesinde , Üç Cansız Bedene Ulaşıldı

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden kurulan ekip AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ilk günü 12 Ağustos’ta 76 olan personel ekibi 202’ye; araç sayısı ise 42’den 126’ye çıkarıldı.

ÜÇ VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalarda acı bir haber geldi. Bölge halkı, sel esnasında, bir aparmanın bodrum katına sığınan insanların olduğunu İBB ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir gün süren su tahliyesi çalışmalarının ardından üz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

VATANDAŞ İBB EKİPLERİNE DESTEK VERİYOR

İBB ekiplerini, bölge halkı yalnız bırakmıyor. Sahada, çalışmalarında gördüklerini ekiplere ihbar eden vatandaşlar aynı zamanda, aralıksız çalışan İBB personeline çay, kek gibi ikramlarda bulunup onlara destek veriyor, yanlarında olduğunu hissettiriyor.

İBB EKİPLERİ İKİ BÖLGEYE AYRILDI

İBB AKOM’dan paylaşılan bilgiye göre, 202 personelin 124’ü Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, 78’i ise Sinop”un Ayancık ilçesinde görev alıyor.

Bölgeye gönderilen İBB yardım ekibi ve ekipman şöyle:

İtfaiye Daire Başkanlığı: 39 personel, 13 araç; iki adet İtfaiye Kurtarma Aracı, bir adet hortum aracı, dört adet itfaiye hizmet aracı, üç adet lojistik destek aracı, bir adet itfaiye bakım onarım aracı, bir adet sualtı araka kurtarma aracı ve ekipmanlar,

İSKİ, 24 personel, 19 araç, beş adet kamyon, iki adet Loder, iki adet tır, bir adet 4x4 arazi aracı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı; 89 personel, 67 araç. Ekibin bölgede, yol düzenleme, çamur, moloz, enkaz kaldırma vb. çalışmaları devam ediyor.

İSTAÇ, 15 personel, 9 araç ile Sinop’un Ayancık ilçesinde, mekanik süpürme araçlarıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İSBAK ekibi, 2 personel, 1 araç, 2 mobil şarj ünitesi ve 1 jeneratör ile Ayancık ilçesine gönderildi.

Park Bahçeler ekibi, 1 personel, 2 Bobcat ile Bozkurt ilçesine gönderildi.

İşletmeler Lojistik Ekibi, 28 personel, 10 araç (1 Mobil Mutfak, 1 Mobil Fırın, destek araçları, 3 adet çadır, masa, sandalye vb.) ve gıda malzemeleri ile Ayancık ve Bozkurt ilçelerine gönderildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)