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HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum halkların direniş sembolüdür"

​​​​​​​1340 yıl önce Kerbela’da Emevi saltanatına direnip, Yezit’in zorba iktidarına biat etmediği için 72 yol arkadaşı ile birlikte katledilen Hz. Hüseyin ardından unutulmaz bir iz bırakmıştır. Zalime boyun eğmeyen Hz. Hüseyin’in onurlu mücadelesinin şahsında, Kerbela tüm mazlum halkların direnişinin sembolü olmuştur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:15
HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum halkların direniş sembolüdür"
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Hüseyni duruşun bu onurlu rehberliğini kendilerine tarihsel miras edinen halklar, geçmişten bugüne tarih boyunca hep iktidarlar tarafından dışlanmış, yok sayılmış, baskıya, zulme ve katliamlara maruz kalmışlardır.

Bundan dolayıdır ki, bugünün Yezitlerine karşı Hüseyni bir duruş sergilemek, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık zulüm günlerinde hakikati haykırmak, faşizme karşı barışı, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti savunmak cümle canların görevi ve yolumuzun gereğidir.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) olarak, bu yolda Hüseyni çizgide, hak ve hakikat aşkına geçmişte ve bugün de zulüm ve işkenceler gören, can verip yolundan dönmeyenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, bu amaçla Alevi-Kızılbaş canlarımızın 12 gün boyunca tuttukları Muharrem oruçlarının Hakk katında kabul olmasını diliyoruz. Hakk yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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