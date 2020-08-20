HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum halkların direniş sembolüdür"

Hüseyni duruşun bu onurlu rehberliğini kendilerine tarihsel miras edinen halklar, geçmişten bugüne tarih boyunca hep iktidarlar tarafından dışlanmış, yok sayılmış, baskıya, zulme ve katliamlara maruz kalmışlardır.

Bundan dolayıdır ki, bugünün Yezitlerine karşı Hüseyni bir duruş sergilemek, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık zulüm günlerinde hakikati haykırmak, faşizme karşı barışı, özgürlüğü, eşitliği ve adaleti savunmak cümle canların görevi ve yolumuzun gereğidir.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) olarak, bu yolda Hüseyni çizgide, hak ve hakikat aşkına geçmişte ve bugün de zulüm ve işkenceler gören, can verip yolundan dönmeyenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, bu amaçla Alevi-Kızılbaş canlarımızın 12 gün boyunca tuttukları Muharrem oruçlarının Hakk katında kabul olmasını diliyoruz. Hakk yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun.