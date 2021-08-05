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Geç Ve Yanlış Müdahale Yangını Büyüttü

Yangının başından bu yana söndürme çalışmalarına destek veren BTP Manavgat İlçe Başkanından çarpıcı açıklamalar

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 11:22
Geç Ve Yanlış Müdahale Yangını Büyüttü
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Yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kadroları tam destek veriyor.

BTP’nin Akdeniz ve Ege teşkilatları başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarından yangınla mücadeleye destek geliyor.

Antalya Manavgat’ta da yangının en başından beri sahada olan BTP teşkilatları hem yangın söndürme çalışmalarına katılıyor hem de itfaiye ekiplerine lojistik destek sağlıyor.

“Bölge insanına kulak verilmedi”

Günlerdir olay yerinde olan BTP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Yitmez dikkat çekici açıklamalar yaptı.

“Manavgat yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor, dört yanımız ateş çemberi her şeyimiz yanıyor” diyen Yitmez, “Yangın söndürme yönetimi başarısızdır. İnsanlar çaresiz bırakılmıştır. Yeterli uçak olmadığı ve zamanında mücadele edilmediği için büyük kayıplar verdik. Halk, köylü bölgeyi iyi biliyor ve yangın tecrübesi var. Köylü ile ortak çalışma yapılarak yangına müdahale edilmeliydi ama edilmedi. Bazı bölgelerde halk kendi taktikleri ile yangını kontrol altına aldı. Oturup masa başında kalem ve kağıtla yazıp çizerek yangın söndürülmez yangın bizzat sahada uygulamalı taktiklerle söndürülür. Köylü bize bırakın fırsat verin diye yalvarıyor. İnsanlar perişan, hayvanlar perişan akan gözyaşları yürekleri dağlıyor. Bu yangında maalesef yetkililer sınıfta kalmıştır.

Yalan haber uyarısı

“Manavgat’ımız cayır cayır yanarken bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değildir. Bağımsız Türkiye Partisi Manavgat ilçe teşkilatı olarak canla başla mücadele edeceğiz. Şu an Çardak, Kızıldağ, Karabucak, Sağrın ve Beşkonak köylerimiz büyük tehlike içinde. Yangın artarak devam ediyor” diyen Ahmet Yitmez yalan haber konusunda da uyarıda bulundu. Yitmez, “Bu arada bazı haber kanallarında, haber sitelerinde ‘yangın kontrol altına alındı’ diye haberler yapılıyor bu tamamen yalan ve yanlıştır. Yangın kontrolden çıkmış bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Genel başkanımız Hüseyin Baş bizden sürekli bilgi alıyor”

BTP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Yitmez açıklamalarını şu şekilde noktaladı, “Genel başkanımız sayın Hüseyin Baş bölgemizdeki yangını yakından takip ediyor ve bizlerden sürekli bilgiler alıyor. Kendisi Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Bizler BTP teşkilatı olarak sonuna kadar bölgede çalışmalarımıza devam edeceğiz en kısa zamanda yaralarımızı saracağız”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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