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Eminevim'den 15 Temmuz Mesajı

Eminevim Genel Müdürü M. Musab Üstün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Ülkemizin geleceği ve ekonomideki başarılı girişimlerin devamı için anti demokratik uygulamalara karşı her alanda etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirten Üstün, mesajında şu ifadelere yer verdi:  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:22
Eminevim'den 15 Temmuz Mesajı
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“Ülkemizin ekonomide yaşadığı başarılı gelişimlerin önünü kesmek için belirli zamanlarda hain girişimlerde bulunma alışkanlıklarının, 15 Temmuz 2016 günü milletimizin verdiği tarihi cevapla son bulduğuna inanıyoruz. Demokrasiye ve özgürlüğüne düşkün olan milletimiz, o tarihte karşı karşıya kaldığı tehlikeyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bertaraf ederken iş dünyası olarak bizler de kalkışmayla engellenmek istenen ekonomik istikrarın kesintiye uğramasına fırsat vermeden, ekonomi çarklarının dönmesi için sağladığımız katkılar ve yatırımlarla her zaman devletimizin yanında durmayı görev ve sorumluluk bildik. Eminevim olarak o kara gecenin ekonomi üzerinde bırakmak istediği yıpratıcı etkinin önüne geçebilmek için ilk günden itibaren var gücümüzle hizmetlerimizi aralıksız sürdürdük. Bugün de üzerinden 5 yıl geçen hain kalkışmanın ardından ülkemizin geleceği için aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilincini taşıyor, değerlerimizden ve duruşumuzdan taviz vermeden bu tür anti demokratik uygulamalara karşı her alanda mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz.  

İnsanımıza çok acılar çektiren darbe girişimlerinin ülkemizi geri götürmesine izin vermeden, gelecek için büyük bir kararlılıkla çaba göstermeli ve ekonomik istikrardan ödün vermemeliyiz. Çünkü ekonomik istikrarın korunması ve bu yöndeki büyük hedeflerin gerçekleşmesi için başta demokrasi olmak üzere her alanda güçlü temellere sahip bir Türkiye ile mümkün olabilir. Biz de ülke olarak hiçbir anti demokratik uygulamaya fırsat vermeden aynı inanç ve fedakarlıkla ülkemizin parlak geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu uğurda devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.07.2021 12:27
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