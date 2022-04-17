29 Yıldır Bitmeyen Özlem Özal Kabri Başında Dualarla Anıldı

ANITMEZAR SEVENLERİ İLE DOLDU TAŞTI

Havanın yağmurlu olması,Ramazan ayı ve Pazar günü olmasına rağmen yüzlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti 8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı vefatının 29.yılında Zeytinburnu ilçesinde bulunan anıt mezarı başında rahmetle yad ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Anma Programına Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay,İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu kaymakamı Zekeriya Güney,Belediye başkanı Ömer Arısoy,Zeytinburnu Tüm Malatyalılar (ZEYMADER) Dernek Başkanı Suat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda Malatya'lı STK başkanı Özal ailesi ve sevenleri vefatının 29.senesinde Türkiye Cumhuriyetinin 8.Cumhurbaşkanını dualarla yad ettiler.

Anma programına katılan Gazeteci Yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner şunlar söyledi "Merhum 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile Malatya'dan hemşehriyiz. 1988 yılından bu yana da iş ve yaşamımızı Zeytinburnu'nda sürdürüyoruz. Merhum Özal 17 Nisan 1993 yılından bu yana yani 29 yıldır ilçemizin ebedi sakini. 2016 yılında 13 arkadaşım ile beraber kurduğum Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) ile hem ilçemizin tarihi mekanlarını hem de ebedi sakinlerimizi daha çok kişiye tanıtmak için ciddi bir çabanın içindeyiz.

Yılar önce İşte Zeytinburnu Belgeselini hazırlayarak hem tarihi mekanlarımızı hem de ebedi şahsiyetlerimizi yüz binlerce kişiye tanıttık / tanıtıyoruz. Özal'ı vefat ettiği 17 Nisan 1993'den bu yana kabri başında anmış olmaktan dolayı mutu ve memnunum. Ayrıca 2016 yılından bu yana Zeytinburnu'muzun ebedi sakinleri olan merhum Menderes,Özal ve Erbakan Müzesi açılma fikrimizin ilk halkası olan Özal müzesi çalışmasını İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu temelini attı Temmuz 2022'de bitmesi planlıyor. Bu durum da beni çok ama çok mutlu ediyor. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek (ZEYMADER) başkanı Suat Sarıkaya'da Özal'ı vefatının 29.yılında rahmet ile andı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)