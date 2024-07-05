Zeytinburnu Tarihi Merkezefendi Fırını’nda Geleneksel Ekmek Atölyesi eğitimler devam ediyor. 15 yaş üzeri ve sadece Zeytinburnu’nda ikamet edenlerin katılabileceği eğitim yoğun ilgi görüyor. Kontenjan sınırı olan atölye için 190 kişi başvuruda bulundu. Yapılan mülakatların ardından seçilen 100 kişi, gruplar halinde 3 ay boyunca haftada iki gün yapılan derslere katılıyor. Şu ana kadar ise Geleneksel Ekmek Atölyesi’nden 40 kişi mezun oldu.
Atölyede ekmek ustası Umut Bayram tarafından verilen dersler ise şöyle: İş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon, ekmek üretimi.
Atölye süresince kullanılacak tüm malzemeler ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Temel ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.
Editör: Hüseyin Çetiner