Seçim öncesi vatandaşların genel af, adli sicil affı, infaz düzenlemesi, emeklilerin durumu, kira sorunu, adalet mekanizmasında yaşanan sorunların çözümü, enflasyon, yüksek faiz sorunu, krediye ulaşım zorluğu vb. taleplerini sık sık dile getirmemize rahmen bir çözüm üretilmemesi birçok belediyenin başka partilere geçmesi ile sonuçlandığını vurgulayan Yazar Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

Af konusunda söz verip yerine getirmeyenleri milletimiz, sandıkta af etmedi.

Ülkemizin son 20 yıllarda iç ve dış çok çetin saldırılara maruz kalmış ve bu saldırıların arasında örgüt üyesi olan 5 bin e yakın hakim ve savcının verdiği kararlar ile mağdur edilen yüzbinlerin çözüm beklentisine söz verildiği halde çözüm üretilmemesinin sandığa yansıdığına dikkat çeken araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘Sayısız yargı reformu çıkmasına rahmen vatandaşın, adalet talebinin şuana kadar karşılanmamasının, vatandaşta oluşturduğu umutsuzluğu yerel seçimlerde alınan sonuçlarda net olarak gözlemlenmektedir. Adalet noktasındaki veriler dikkatlice incelendiğinde Türkiye’nin neredeyse yarısının mahkeme kapılarını aşındırdığını net olarak gözükmektedir. Hak ihlalleri noktasında alınan kararların oranı bu işe eğilmek için yeterli bir sebep olarak karşımızda durmaktadır. Adli sicil ve arşiv kaydının silinme koşullarının çok uzun yıllar alması bugün sayıları 8 milyonu geçen halk arasında sabıkalı insanımızın varlığı oluşturmuş ve bir çözüm halen üretilmemiştir. Her ülke kuruluşunun 100.yılında vatandaşa temiz bir sayfa açmak için kolları sıvarken maalesef toplumda oluşan beklenti karşılanmamış ve hayal kırıklıkları hat safhaya ulaşmıştır. Siyasilerin seçim sonucundan ders çıkararak ivedilikle vatandaşa temiz bir sayfa açmak için af, adli sicil affı, infaz düzenlemesi, hak ihlalleri noktasında meclis çatısı altında çözüm üretmelerinin, siyasi gelecekleri açısından hayati öneme sahip olduğunu gördüğümüz, seçim sonuçlarından ders çıkarılmalıdır.’ dedi.

Vatandaş, Emekliyi ve dar gelirliyi darda bırakan yönetim aylayışına, tarih olursunuz uyarısı yaptı.

Seçimlerin en belirleyici etkeninin ekonomi konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayan araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ’Seçim sonuçlarından çıkarılacak en önemli çıkarımın 22 yıldır yetki verdiği ve bundan 10 ay önce yetkisini yenilediği ak parti iktidarının seçim meydanlarında chp gelirse şöyle kötü olur, böyle kötü olur diyerek vatandaşın oyunu almasına rahmen chp’nin iktidar olması durumunda ekonomik, sosyal, hukuk vb. ne varsa vatandaşa yansıtan bir noktaya gelmesinin, vatandaş tarafından söyleyen değil, yaşatana ‘oy yok’ ile karşılık bulmuştur. Bu sonuçların genel seçimler yerine, yerel seçimlerde yaşanmış olmasının nedeni 22 yıldır yönetme yetkisi verdiği ak parti iktidarının geçmişte vatandaşı memnun eden uygulamalarının olması ve bu uygulamalara dönüş için normal süre ile 4 yıl gibi bir süreye sahip olmalarını değerlendirmeleri uyarısı yaptı. Türkiye siyasi tarihine bakıldığında sandıktan çıkan sonuçları doğru okuyamayan siyasi partilerin zamanla tarih olduğunu görerek, sandığı sonuçlarını doğru okumanın önemi ile sorunların ivedilikle çözülmesine eğilmesi akıllıca olur. ’ dedi.

Emeklilerin sorunlarına çare bulamayan siyaset yönetiminin, Gençlere umut vermesi mümkün değildir.

Bir işi olan veya olmayan tüm gençlerin, 25 yıl çalışarak emekli olanların geçinemediği bir Türkiye istemediğini vurgulayan araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ’Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayip Erdoğan’ın 22 yıl boyunca milleti memnun eden sayısız hizmeti mevcut olmasından dolayı 22 yıldır iktidarda durmakta ve bu hizmetlerin kredisinden dolayı ak partinin daha büyük bir hezimet yaşamadığı herkesin malumudur. Emekliler ve Gençler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için sandıkta normal süre ile daha 4 yıl iktidar olan ak parti hükümetine sorunlarımızı çözün mesajı vermiştir. Siyaset kurumu sorunların çözümü ve daha iyi bir gelecek vaadini gerçekleştirmek üzere varlığını sürdüren dinamik yapılardır. Sandıklardan çıkan sonuç bizlere ak partinin yürüttüğü siyasetin sorunları çözemez hale geldiğini ve daha iyi bir gelecek inşa edebilme inandırıcılığını yitirdiğini göstermektedir. Emeklilerin sorunlarına çare bulamayan siyaset yönetiminin, Gençlere umut vermesi mümkün değildir. Bu konuya ak partinin eğilmesi onlar adına en isabetli karar olacaktır.’ dedi.

Toplumsal sorunları çözen siyaset anlayışı iktidarını korur, çözemeyen siyaset anlayışı tarih olur.

Toplumsal sorunların çözümüne eğilmeyen siyaset anlayışının tarih olacağını vurgulayan araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ’ 22 yıldır iktidarda durmak için sayısız toplumsal soruna çare üreten ak parti hükümetlerinin, son yıllarda oluşan ve hala çözüm bekleyen sorunlara bir çözüm oluşturma becerisinden uzak olmalarının sandıktan çıkan sonuçlarda net olarak gözlemlendiği herkesin malumudur.4 yıl daha iktidar olarak görev sürdürecek ak parti hükümetinin toplumsal sorunlara daha fazla eğilmesi ve pratik çözümler ile vatandaşı rahatlatması onların geleceği ve vatandaşın huzuru için hayati öneme sahiptir.’ dedi.

Bir sonraki açıklamasının siyasi partilerin sandık sonuçlarına yönelik analizi olacağını belirten yazar Demir, Toplumun huzur ve refahını sağlayamayan partilerin sandıktan iyi bir netice alamayacağını gözlemlediğimiz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum’ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)