Yüzünüzü Nemlendirmediğinizde Meydana Gelen 6 Kötü Şey

1. Daha fazla kırışıklık geliştirebilirsiniz.

Bu doğru: Nemlendirici kullanmayı bugün rutininizden bırakmak daha sonra daha derin kırışıklıklara yol açabilir. Dermatologlar "Cilt bariyeri tehlikeye girdiğinde, kuruduğunda gördüğümüz şey budur, aslında deride ortaya çıkan düşük dereceli bir kronik iltihaplanma vardır" diye uyarıyor. "Devam eden inflamasyonun düşük seviyeleri sonuçta kollajen parçalanmasına ve yaşlanmanın hızlanmasına neden olur."

2. Zaten sahip olduğunuz kırışıklıklar daha da kötü görünecektir.

Evet nemlendirici, mevcut hatlarınızın daha iyi görünmesini sağlayabilir. Susuz cilt tüm çizgileri gösteriyor. Daha az belirgin olmalarını ister misiniz? Cildinize hyaluronik asit içeren bir nemlendirici ile tüy dökülmesini önerir.

3. Cildiniz donuk ve pul pul görünecektir - özellikle dışarısı soğuksa.

Kışın nem seviyeleri düşer ve kuru hava cildinizi dehidre edebilir ve koruyucu dış tabakasının bir parçası olan lipitleri soyabilir. Böylece tahriş ediciler daha kolay girebilir ve kızarıklık ve dökülmeye neden olabilir.

4. Sivilce ağırlaştıracaktır.

Kulağa mantıksız geliyor, ancak lekeleriniz varsa nemlendirici gerçekten arkadaşınız. Kuruluk aslında sivilcenizi daha da kötüleştirebilir. Çok yağlı hissetmekten korkuyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun bir nemlendirici seçin: Akne eğilimli cilde sahip hastalar için, akne rejimleriyle birlikte yağsız, kokusuz, komedojenik olmayan bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

5. Bir koruma katmanını kaybedersiniz.

Retinoidler, salisiklik asit ve benzoil peroksit gibi en etkili cilt bakım bileşenlerinin çoğu çok kuruma eğilimindedir. Bu yüzden onları nemlendirici ile takip etmediğinizde, kırmızı, soyma cildi gibi rahatsız edici yan etkiler riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu olduğunda, çoğu insan güçlü ürünlerini düzenli olarak kullanmayı bırakıyor, bu yüzden tüm avantajlardan yararlanmadan yan etkilerle başa çıkıyorlar.

6. Makyajınız kusursuz görünmeyecek.

Gözlerinin altındaki kapatıcının kırıştığı o küçük çizgileri biliyor musun? Baz makyajı uygulamadan önce yüzünüzü nemlendirmezseniz daha kötü görünecektir. "Makyaj cilt üzerindeki kuru bölgelere yapışıyor ve hatta ince çizgilere sızıyor." En iyi sonuçlar için, fondöten kullanmadan önce yaklaşık beş dakika beklemenizi önerir, böylece nemlendiriciniz veya astarınız düzgün bir şekilde emilebilir. Bonus ipucu: Uzun süreli renkler için ruj sürmeden önce bir dudak balsamı kullanın.