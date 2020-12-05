banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk Sağlığı
Son Dakika
Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk...
Türkiye'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Açıkladı : Vefat sayıları Açıklanandan 2/3 Kat Daha Fazla
Son Dakika
Türkiye'nin 10 Büyükşehir Belediye Başkanı...
Babacan'dan Hükümetin Canını Sıkan Belgeli Tespitler ...
Son Dakika
Babacan'dan Hükümetin Canını Sıkan Belgeli...
Esra Erol, Genç Yaştaki “ Sessiz Kadınların” Çığlığı Oldu
Esra Erol, Genç Yaştaki “...

Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk Sağlığı

Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan ünitesi genel koordinatörü Prof.Dr. Asiye Nuhoğlu Moderatörlüğünde Dijital Sağlık Okur Yazarlığı semerlerine devam eden Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi dijital toplantıların ikincisini alanlarında uzman hekimlerin katılımı ile Face Book üzerinde yaptığı yayın ile on bilerce kişiye bebek sağlığı hakkında yararlı bir sunum yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Aralık 2020 Cumartesi 12:55
Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk Sağlığı
banner171

HEKİMLER HEM KONFERANS SALONUNDA HEM DE ZOOM BAĞLANTISI İLE TECRÜBELERİNİ İZLEYİCİLER İLE PAYLAŞTI…

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi idare amiri Gönül Dilek’in sunumu ve Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu’nun mederatörlüğünde yapılan “Dijital Sağlık Okur Yazarlığı Seminerlerinin” ikincisine katılan Doç.Dr.Ahmet Hakan Gedik, Op.Dr.Süleyman Yenocak, Uzman Dr.Ersin Sarı, Uzman Dr.Mehmet Ali Talay,Sağlık çalışanı Türkan Avşar ve Gülseren Kabak sunumları ile bilgi birikimlerini izleyicilerin ile paylaştılar.

Sunucu Gönül Dilek‘in Avrasya Hastaneler Grubu ile alakalı yaptığı tanıtım ve proğramın amacı hakkında bilgi verdikten sonra mikrofonu Türkiye’nin sayılı Neonatologlarından moderatör Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu’na mikrofonu takdim etti.

Prof. Nuhoğlu Avrasya Hastaneler Grubunun Gaziosmanpaşa yerleşkesinin Yenidoğan Ünitesinin muhteşem bir yer olduğunu ifade ederek Hastaneler grubunun kurucusu Op.Dr.Hüseyin Urlu ‘nun kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür etti.

Hastanelerinde her şeyin hasta ve hasta yakınlarının konforu için tasarlandığını ifade eden Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti : ”Hepinizin bildiği üzere şu an bütün dünyanın başı Kovid 19 ile dertte. Bizde Avrasya Hastaneler Grubu olarak bu konuda sağlık bakanlığımızın belirlediği kurallara harfiyen uyuyoruz.

Daha önce bu tür seminerlerimizi şu an canlı yayın yaptığımız konferansa salonumuzda katılımcılar ile yüz yüze yapıyorduk.

Ancak Virüs tehlikesinin devam etmesinden dolayı sağlık alanında dijital olarak seminerlerimize devam etme kararı aldık.

Bugün burada 2. seminerimizi yapıyoruz. Gönül Dilek hanımefendi de biraz önce söyledi geçen hafta yaptığımız canlı yayını 25.000 bin kişinin bizi izlemesinden dolayı çok memnun olduk.

Bebek sağlığı bizim için çok önemli,Avrasya Hastaneler Grubu olarak idarecilerimiz bu konuda bizlere her türlü maddi ve manevi desteği veriyorlar. Biz hekimler de bu destekleri hastalarımızın konforu için kullanıyoruz şeklinde konuştu.

Moderatör Nuhoğlu ilk sözü Op. Dr. Süleyman Yeniocak’a verdi.Op.Dr.Yeniocak’ta mesleki tecrübelerini izleyicilere aktararak sağlıklı bir doğum daha anne karnında başlar. Anne adayı gebeliğin her evresinde mutlaka hekimi ile iletişim halinde olmalı. Bizler Avrasya Hastaneler grubu olarak bu konuda Anne adaylarına ve dünyaya getirecekleri bebeklerine sağlık ve şifa sunmak için buradayız” dedi.

Uzman Dr. Ersin Sarı’da Bebek ve Çocuk sağlığı ile alakalı fikir ve düşüncelerini izleyicilere detaylı olarak akardı.

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkesinden Zoom bağlantısı ile canlı yayına katılan Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik’ te bebek ve çocuk sağlığı ile alakalı bilgi birikimlerini izleyicilere aktardı.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin Tecrübeli Çocuk Doktoru Mehmet Ali Talay’da tecrübelerini ve bilgilerini izleyicilere aktardı.

Sağlık çalışanları Türkan Avşar ve Gülseren Kalak’ da yaşamış olduklarını tecrübelerini izleyicilere aktardı.

Programı baştan sona konferans salonunda izleyen Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü İbrahim Urlu’da bilgi birikimlerini izleyicilere aktaran bütün katılımcı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamilelikte Artan İştaha Dikkat !
Hamilelikte Artan İştaha Dikkat !
Dr. Öncel bir ilke imza attı
Dr. Öncel bir ilke imza attı
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dijital Sağlık Panelleri başladı
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dijital Sağlık Panelleri başladı
Sağlığımıza 201 Milyar 31 Milyon TL Harcadık
Sağlığımıza 201 Milyar 31 Milyon TL Harcadık
Pandemide Diyabet Hastalarına Uyarı: Kontrollerinizi İhmal Etmeyin
Pandemide Diyabet Hastalarına Uyarı: Kontrollerinizi İhmal Etmeyin

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169