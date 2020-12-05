Prof.Dr.Nuhoğlu: Bilinçli Aile,Sağlıklı Nesil Önceliğimiz,Çocuk Sağlığı

HEKİMLER HEM KONFERANS SALONUNDA HEM DE ZOOM BAĞLANTISI İLE TECRÜBELERİNİ İZLEYİCİLER İLE PAYLAŞTI…

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi idare amiri Gönül Dilek’in sunumu ve Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu’nun mederatörlüğünde yapılan “Dijital Sağlık Okur Yazarlığı Seminerlerinin” ikincisine katılan Doç.Dr.Ahmet Hakan Gedik, Op.Dr.Süleyman Yenocak, Uzman Dr.Ersin Sarı, Uzman Dr.Mehmet Ali Talay,Sağlık çalışanı Türkan Avşar ve Gülseren Kabak sunumları ile bilgi birikimlerini izleyicilerin ile paylaştılar.

Sunucu Gönül Dilek‘in Avrasya Hastaneler Grubu ile alakalı yaptığı tanıtım ve proğramın amacı hakkında bilgi verdikten sonra mikrofonu Türkiye’nin sayılı Neonatologlarından moderatör Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu’na mikrofonu takdim etti.

Prof. Nuhoğlu Avrasya Hastaneler Grubunun Gaziosmanpaşa yerleşkesinin Yenidoğan Ünitesinin muhteşem bir yer olduğunu ifade ederek Hastaneler grubunun kurucusu Op.Dr.Hüseyin Urlu ‘nun kendilerine sunduğu imkanlar için teşekkür etti.

Hastanelerinde her şeyin hasta ve hasta yakınlarının konforu için tasarlandığını ifade eden Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti : ”Hepinizin bildiği üzere şu an bütün dünyanın başı Kovid 19 ile dertte. Bizde Avrasya Hastaneler Grubu olarak bu konuda sağlık bakanlığımızın belirlediği kurallara harfiyen uyuyoruz.

Daha önce bu tür seminerlerimizi şu an canlı yayın yaptığımız konferansa salonumuzda katılımcılar ile yüz yüze yapıyorduk.

Ancak Virüs tehlikesinin devam etmesinden dolayı sağlık alanında dijital olarak seminerlerimize devam etme kararı aldık.

Bugün burada 2. seminerimizi yapıyoruz. Gönül Dilek hanımefendi de biraz önce söyledi geçen hafta yaptığımız canlı yayını 25.000 bin kişinin bizi izlemesinden dolayı çok memnun olduk.

Bebek sağlığı bizim için çok önemli,Avrasya Hastaneler Grubu olarak idarecilerimiz bu konuda bizlere her türlü maddi ve manevi desteği veriyorlar. Biz hekimler de bu destekleri hastalarımızın konforu için kullanıyoruz şeklinde konuştu.

Moderatör Nuhoğlu ilk sözü Op. Dr. Süleyman Yeniocak’a verdi.Op.Dr.Yeniocak’ta mesleki tecrübelerini izleyicilere aktararak sağlıklı bir doğum daha anne karnında başlar. Anne adayı gebeliğin her evresinde mutlaka hekimi ile iletişim halinde olmalı. Bizler Avrasya Hastaneler grubu olarak bu konuda Anne adaylarına ve dünyaya getirecekleri bebeklerine sağlık ve şifa sunmak için buradayız” dedi.

Uzman Dr. Ersin Sarı’da Bebek ve Çocuk sağlığı ile alakalı fikir ve düşüncelerini izleyicilere detaylı olarak akardı.

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkesinden Zoom bağlantısı ile canlı yayına katılan Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik’ te bebek ve çocuk sağlığı ile alakalı bilgi birikimlerini izleyicilere aktardı.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin Tecrübeli Çocuk Doktoru Mehmet Ali Talay’da tecrübelerini ve bilgilerini izleyicilere aktardı.

Sağlık çalışanları Türkan Avşar ve Gülseren Kalak’ da yaşamış olduklarını tecrübelerini izleyicilere aktardı.

Programı baştan sona konferans salonunda izleyen Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü İbrahim Urlu’da bilgi birikimlerini izleyicilere aktaran bütün katılımcı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)