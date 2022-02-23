Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :

Hocam Öncelikle Yeni Görev Yeriniz Hayırlı ve Uğurlu Olsun Kulak Burun Boğaz ile alakalı genel olarak bize biraz bilgi verebilir misiniz ?

Öncelikle hayırlı olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kulak, burun, boğaz yani duyu organlarımız olan 5’inin 3’ünü oluşturuyor.

Bizim branşımız kapsamına giren KBB işitme, koku ve tat alma ihtiyacımızı gideren 3 önemli organıdır. Kulak canlıların duyma işlemini sağlayan önemli bir duyu organımızdır.

İnsanların yaşı ilerledikçe kulağın bazı fonksiyonlarında duyma görevi azalır. Kulağında duyma sorunu yaşayan insanlar daha çok yaşları ilerledikçe bu sorun ile karşılaşırlar.

Kulağında sağlık sorunu yaşayan hastalarımız muayeneye geliyorlar. Bizler de yapmış olduğumuz tetkikler sonucu elde ettiğimiz bilgi ve bulgular neticesinde kendilerine yardımcı oluyoruz.

Bu tetkiklerde ilk olarak kulağın işitmesine engel olacak dış etken var mı, bunlara bakıyoruz, eğer bir problem yok ise işitme testine gönderiyoruz.

İşitme testi sayesinde bu hastanın ne kadar duyduğunu, duyduğunu ne kadar anladığını öğrenmiş oluyoruz.

KBB’nin İkinci organı ise burundur. Burun koku alma organımızdır. Bu organımız da çok önemlidir. COVID-19 hastası iseniz koku kayıpları çok sık görülüyor. Koku da bizim en büyük lükslerimizden birisidir. İnsanlar yedikleri yemekte bir koku alamaz ise sanki tatsız bir şey yemiş gibi olurlar. Onun haricinde ağız bölgesinde tat ve ağız sağlığı özellikle tat da yaşam keyfinin önemli unsurlarından birisidir, ağız kokusu yine sosyal bir olaydır.

Hocam Vertigo Sorunu Yaşayan Hastalarda Denge Kaybı Ve Ciddi Sağlık Sorunları Oluşuyor Bize Bu Konu İle İlgili Bilgi Verebilir misiniz ?

Vücudumuzda 3 merkez yer vardır, biri kulak, ikincisi gözler, üçüncüsü ise kaslarda gelen uyarılardır. Kulakta ki uyarılar, yarım daire dediğimiz kanallar var. Kaslarda bizim nasıl durduğumuzu söyler bunların hepsini işleyen mekanizma beyindir.

Mesela ben başımı eğdim sol kulak diyor ki ben sola doğru eğildim, sağ kulak da diyor ki ben yukarı doğru kalktım bu aynı şekil beyine simetrik bir şekilde gelmesi lazım beyin bunu bazen algılayamıyor işte o zaman baş dönmesi dediğimiz olay oluyor. Avrasya Hastanelerinde sağlık ile ilgili hemen hemen bütün branşlar mevcut. Bazen kendi birimimiz ile alakalı beyin cerrahına da ihtiyaç duyuyoruz. Aynı çatı altında hemen hastamızı diğer branşlara yönlendirebiliyoruz bu da biz hekimlere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Hocam KBB ile İlgili Check-up Öneriyor musunuz ?

Elbette ki sağlık ile ilgili her branşta Check-up yapmak yaşanması muhtemel sağlık sorunlarını daha işin başında iken tespit etmemize yarayan önemli bir ihtiyaçtır. Bizim branşımız olan kulak, burun, boğaz muayenesi yapıyoruz. Kulakta herhangi bir sorun, kir varsa onu temizliyoruz. Burunda tıkanıklık varsa onu çıkarıyoruz veya tedavi edilmesi gereken cerrahi bir işlem varsa tespit ediyoruz ve gerekeni yapıyoruz. Bir örnek vermek gerekir ise geçen hafta gelen bir hastamızı muayene edince tümör olduğunu gördük ve gerekeni yaptık. Bunu Check-up ile gördük.

Hocam Uzman Kişi Dışında Kulak Temizlemenin Ne Sıkıntısı Olur ?

Bazı insanlar banyo yaptıktan sonra kulak çöpünü çok sert ve derinlerine kadar sokarak kulak zarlarına zarar verebiliyorlar. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmalıyız.

Hiçbir insan sağlığını ehil olmayan kişilere teslim etmemeli. Bu kulak içi temizliği için olsa bile.

Aslında her insan sağlık okur yazarlığı konusunda az da olsa bilgi sahibi olmalı.

Halk arasında kulağınızın içini bir sefer temizlerseniz bu alışkanlık yapar tespiti doğru değildir.

Hocam Benim Sormam Gereken Sorular Bitti Sizin Söylemek İstediğiniz Herhangi Bir Şey Var mı ?

Hastanın KBB ile alakalı yaşadığı sorunları genellikle sorun yaşadığı zaman farkına varıyor. Örnek vermek gerekirse bir insan çok sık telefon kullanıyor ise ve sürekli telefonu aynı kulağa götürüyor ise işitme kaybı olabiliyor.

Diğer bir örnek hastamız geliyor, ağzımın tadı bozuk diyor, bu hastamız koku kaybı yaşadığının farkında değil. İnsanlar için koku alma çok önemli. Koku çok özel bir duyu yani.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)