Mutfağınızdaki Malzemelerle Güzel Olmak Mümkün

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından düzenlenen Bahçe Seminerleri’nin ilk programı Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’nın katılımıyla gerçekleşti. ‘Doğadan Gelen Güzelliğin Sırları’ konusunun ele alındığı programda AKDEM üyesi kadınlar güzellikle ilgili merak ettiği soruları Dumankaya'ya sordu.

Doğadan gelen güzellik sırları, bitkilerle gelen güzellik formülleri, doğal güzellik formülleri ve evde uygun fiyatlı ve doğal ürünlerle nasıl bakım yapılacağını anlatan Suna Dumankaya evde kolayca yapılabilecek bir maske tarifi de verdi. Dumankaya, “Bir tatlı kaşığı yaş maya, bir tatlı kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı süzme yoğurt ve biraz balı karıştırıp temiz bir cilde sürdüğünüz zaman göz çevresi dâhil olmak üzere cildi besler. 20 dakika sonra yıkadığınızda bana dua edeceksiniz. Çünkü hem lifting yapıyor hem de güzelleştiriyor.” dedi.

DUMANKAYA “ GÜZELLİK MUTFAKTAN BAŞLIYOR”

Çok para vererek güzellik ürünleri almak yerine evde kolayca karışım yapılabileceğine dikkat çeken Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, “Güzellik mutfaktan başlıyor. Hanımlar illa gidip çok para vererek güzel olmayı hedeflemesin. Evinizde, mutfağınızdaki malzemelerle güzel ve sağlıklı olabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN İÇİ GÜZELSE YÜZÜNE DE YANSIYOR"

AKDEM Çarşamba Seminerleri’ne katılan Emine Tuğcu, "Hoş bir ortam ilk defa geliyorum. Terapist olduğum için yağlardan ve otlardan çok iyi anlıyorum. Tabi burada bilmediğim bir şey olursa soracağım. İnsanların içi güzelse bence yüzüne de yansıyor. Karbonatla yüzümü sürekli temizlerim. Kendi kremimi yaparım. 60 yaşındayım hiç bir estetiğim yok. Bir kere ne yesem yüzüme sürerim. Çünkü iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA