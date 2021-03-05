İBB’nin Obezite İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. İBB, 2020 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul’ projesi kapsamında iyi niyet mektubunu imzaladı.

Danimarka Konsolosluğu ve Novo Nordisk Türkiye ile birlikte hayata geçirilen projede gelinen aşama, 2021 vizyonunun konuşulduğu genel kurulda değerlendirildi. Genel Kurul; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Aslan, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, İBB Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galksjot, Novo Nordisk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Rabia Demet Özcan, Novo Nordisk Kurumsal İletişim Müdürü Elif İrte Alptekin, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Sibel Sakarya ve Prof. Dr. Şükrü Hatun, Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Marmara Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Abdullah Bereket’in katılımıyla gerçekleştirildi.

OBEZİTEYİ DEĞİŞTİREN ŞEHİR: İSTANBUL

20 Şubat 2021’de düzenlenen proje yönetim kurulu toplantısında, İstanbulluların obezite algısına odaklanan IPSOS Araştırma Şirketi çıktıları üzerinden, ‘İstanbul’da obeziteye neden olan etkenler konuşuldu ve 2021 aksiyon planı değerlendirildi. 2021’in İstanbul için Obezite’nin yenildiği hızlı ve aksiyonların yankılarıyla dolu bir yıl olması hedefleniyor.

Dünya genelinde, insan sağlığını tehlikeye sokan önemli unsurlardan biri olan Obezite, Covid-19 pandemisi ile her yaştan insanı tehdit etmeyi sürdürüyor. Dünya genelinde Diyabeti Değiştiren Şehirler - Cities Changing Diabetes (CCD) olarak uygulanan programda, ilk defa İstanbul ile obeziteye odaklanıldı. Projenin İstanbul'da yürütülmesi, DSÖ verilerine göre şehrin Avrupa'nın obezite başkenti olması nedeniyle, büyük önem taşıyor.

OKUL ÖNCESİ BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİKLERİ

İBB işbirliği kapsamında, okul öncesi için planlanan etkinlik programları, Yuvamız İstanbul Kreşlerinin online oyun gruplarında Ocak 2021’de başladı. Öğretmenler ve ailelerde ‘obezite farkındalığı’ yaratmak için ilk adım olan ve Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği’nin katkılarıyla farklı öğretim stratejileri kullanıldı. Beslenme eğitimi ile ilgili etkinlikleri içine alan ‘Çocukluk Çağı Obezitesi ve Obezite Önleme’ temalı iki haftalık etkinlik programı düzenlendi. Çocuklar sağlıklı beslenme ve büyüme ile gelişmeyi, fiziksel aktivitenin önemini oyunlar oynayarak ve deneyler yaparak öğrendi. İkinci faz çalışmaları, Mart ayının ikinci yarısı örgün eğitime adapte edilerek müfredat etkinlik programı ile devam edecek.

GELECEK VİZYONU ÇİZİLDİ

2021 ikinci çeyrek planlarında, İBB İSADEM Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan yaklaşık 60 diyetisyen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı için, doğru beslenme ve obezite konularında farkındalık yaratmak amaçlı bir eğitim de yer alıyor.

2021 Dünya Ekonomik Forumu, 27 Ocak tarihinde, Novo Nordisk ve EAT (https://eatforum.org/ ) iş birliğiyle ‘Diyabet ve Obezitenin Önlenmesi’ başlığı altında, yeni yaklaşımların tartışıldığı; halk sağlığı, gıda, şehir yaşamı, davranış bilimleri ve diğer alanlardan liderlerin bir araya geldiği bir panele ev sahipliği yaptı. Panelde, ‘Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul Projesi’ iyi niyet anlaşmasına birlikte imza atan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da konuşmacı olarak yer aldı.

HER 3 KİŞİDEN BİRİ OBEZİTELİ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 650 milyon, Türkiye’de ise 20 milyondan fazla obeziteli birey var. Türkiye’de her 3 kişiden biri obeziteli. Obezite sadece yeme bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık değil. Çevresel, genetik, psikolojik faktörler ile yaşam tarzı da obeziteye neden olabiliyor.

Beraberinde birçok sağlık problemine sebep olan obezite, aslında önlenebilen ve tedavi edilebilen kronik bir hastalık. Çocuklarda ve gençlerde de tehlikeli seviyelere ulaşan obeziteye, Zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Obezite; başta diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, ani ölüm, inme ve tansiyon olmak üzere, birçok hastalığın temelinde yatan sebep olarak gösteriliyor. Hekim kontrolünde, diyetisyen, psikolog ve egzersiz uzmanlarının eşliğinde kontrollü kilo vermek mümkün. Kilo vermek de hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de birçok hastalık riskinde azalma sağlıyor.

OBEZİTENİN TANISI KOLAY

Kilo fazlalığı veya obezite tanısı için en basit yöntem, vücut ağırlığını (kg) boyun karesine (m2) bölerek, Vücut Kütle İndeksi’ni (VKİ) bulmaktır. VKİ 30 ve üzerinde ise hekime başvurmak gerekiyor. Ancak obeziteli bireylerin maruz kaldığı önyargılar bu hastalığın tedavisindeki en önemli engellerden biri olarak biliniyor.