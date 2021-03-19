Göz Kapağı Problemleri Ne Tür Hastalıklara Neden Olur?

Peki göz kapağı düşüklüğü neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir? Op. Dr. Eda Horoz, konu ile ilgili detayları paylaştı.

Göz Kapağı Düşüklüğü Nedenleri

Göz kapağı düşüklüğü yukarıda da bahsedildiği gibi ileri yaşlarda ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bu hastalığın nedenleri ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Göz kaslarındaki güçsüzlük

Göz bölgesine alınan travmalar

Göz ameliyatları

Kaz hastalıkları

Doğuştan göz kaslarında yeterli gelişme olmaması

Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü göz kapağı düşüklüğü yaşanmaktadır.

Doğuştan Göz Kapağı Düşüklükleri Nedenleri

Doğuştan göz kapağı düşüklükleri genellikle göz kapaklarını yukarıya kaldıran levator palpebralis kaslarının yeteri kadar gelişmediği zamanlarda ortaya çıkan hastalık şeklidir. 10000 doğumda bir görülebilmektedir. Ciddi bir hastalık sorunudur.

İleride göz tembelliğine neden olduğu için görme kaybına neden olmaktadır. Tedavisi cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Başka bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu tür doğuştan gelen göz kapakları düşüklüğüne cerrahi yöntem olarak frontal askı cerrahisi uygulanmaktadır.

Erişkinlerde Göz Kapağı Düşüklüğü

Erişkinlerde göz kapağı düşüklüğü göz kapağını kaldıran kasın zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle ileri yaşlarda katarakt ameliyatı geçirmiş insanlarda daha sık görülmektedir. Bunun dışında travmalar ve sinir felçleri göz kapağı düşüklüğüne neden olan diğer bir nedenlerdendir.

Erişkinlerde bu durum istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Erişkinlerde göz kapağı düşüklüğü hastalığının tedavisine başlanmadan önce sebebin ne olduğu bilinmelidir. Erken müdahale önemlidir. Erken müdahale edilmezse eğer görme bozuklukları meydana gelebilir. Göz bebeği büyüklüğü ve göz hareketlerinde kısıtlılık meydana gelebilir.

Göz Kapağı Düşüklüğü Tedavi Yöntemi

Göz kapağı düşüklüğünün tedavi yöntemi tektir. Bu yöntem cerrahi yöntemidir. Uygulanacak cerrahi yönteminde göz kapağı düşüklüğü sebebi tanısı çok önemlidir. Eğer yanlış tedavi uygulanırsa görme kayıpları oluşur. Cerrahi tedavide tecrübeli doktorlar tarafından müdahale yapılmalıdır. Cerrahi müdahale yapılmadan önce göz kapağını kaldıran kasın çalışma gücü önemlidir. Eğer kasın çalışma gücü iyi ise ameliyat sonrası iyileşme süreci de iyi olacaktır.

Levator Cerrahi Yöntemi

Kas yeteri kadar çalışmıyorsa levator cerrahi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem ile göz kapağını kaldıran kas daha iyi çalışır hale gelir. Bu tedavi yöntemi 15 ve 20 dakika süren bir cerrahi yöntemdir. Lokal anestezi uygulanarak işleme başlanır. Kapak yüksekliği ameliyat sırasında ayarlanmaktadır.

Frontal Cerrahi Yöntemi

Göz kapağını çalıştıran kas hiç çalışmıyorsa frontal askıya alma yöntemi uygulanır. Bu yöntem ile göz kapağı alnımızda bulunan frontal kasa asılarak göz kapağının yukarıda durması sağlanır. Asma sırasında bacak bölgesinden alınan materyaller kullanılmaktadır. Tedavi yöntemi lokal ve genel anestezi şeklinde uygulanmaktadır.

Çocuklarda Cerrahi Yöntemlerde Anestezi

Çocuklarda her iki tedavi yöntemi içinde genel anestezi uygulanmaktadır. Cerrahi işlemlerden sonra göz kapağı yüksekliği için tekrar ayarlama yapılması gerekebilir. Her iki göz kapağı arasında bir milimden az fark olması cerrahi işlemin başarı oranını başarılı olarak göstermektedir. Ameliyat sırasında atılan dikişler 1 hafta sonra alınmaktadır.

Cerrahi Sonucu Oluşabilecek Komplikasyonlar

Ameliyat sırasında göz kapağını kaldırmak için uygulanan yöntemler başarılı olmazsa eğer bazı komplikasyonlara neden olur. Göz kapağı yüksekliği ayarı iyi yapılmalıdır. İyi yapılmayan göz kapağı yüksekliği için tekrar bir cerrahi müdahale gerekebilir. Göz kapağının kapanmaması bir komplikasyon türüdür. İyi kapanmayan göz kapağı korneada çok ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Ameliyat sonrası göz koruyucu ilaçların kullanılması komplikasyonu azaltmak için önemli bir husustur.

Göz Kapağı Düşüklüğünü Tedavi Eden Kimlerdir?

Göz kapağı düşüklüğünü göz doktorları tedavi etmektedir. Göz kapağı düşüklüğünü her göz doktoru tedavi edebildiği gibi alanında uzmanlaşmış göz doktorları da tedavi etmektedir. Oküloplastik cerrahlar göz kapağı düşüklüğünü tedavi eden uzmanlaşmış doktorlardır.