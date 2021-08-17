Evde Spor Egzersizi Yapmak Zor Değil

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak çok önemli. Dışarıda spor yapmak için vakti bulamayanlar Tchibo’nun Dönen Denge Tahtası ile farklı sportif egzersizlerini gönül rahatlığı ile evde de gerçekleştirebilir.

Evde fitness antremanları için ideal tamamlayıcı

Düzenli spor yapmak hem ruh hem fizik için oldukça faydalı. Evde kendinize ayıracağınız kısa zaman aralıklarıyla düzenli spor yapabilirsiniz. Dönen Denge Tahtası üzerinde gerçekleştireceğiniz farklı hareketler sayesinde tüm vücudunuzu hareket ettirebilirsiniz. Denge hissinizi artırıp, koordinasyonu sağlayıp, kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Vücudun merkezini stabilize etmenize yardımcı olan Dönen Denge Tahtası sağladığı uzanma desteği ile egzersizlerinizin tamamlayıcısı olacak. Egzersiz posteri ile satışa sunulan Dönen Denge Tahtası egzersizlerinizin vazgeçilmez aletleri arasında yer alacak.

Tchibo Dönen Denge Tahtası www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında.

Tchibo Dönen Denge Tahtası: 219,95TL

Tchibo Hakkında:

Benzersiz bir iş modeline sahip olan Tchibo; 13 ülkede 1000’den fazla mağaza, 22.300 satış noktası ve internet mağazaları ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket bu çok kanallı dağıtım sistemini, her hafta değişen gıda dışı ürünlerle birlikte, kahve ve kapsüllü kahve makinesi Cafissimo’yu sunmak üzere kullanmaktadır. 2016 yılında dünya genelindeki 12.000 çalışanıyla 3,3 milyar Euro kazanç sağlayan Tchibo; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Macaristan'da kavrulmuş kahve pazarının lideri ve Avrupa’nın önde gelen e-ticaret şirketlerinden birisidir. 1949’da Hamburg’da kurulan aile şirketi, uyguladığı sürdürülebilir politikalar sayesinde, 2012 yılındaki Kurumsal Ahlak ve Çevresel Lojistik Ödülü ve 2013 yılındaki Federal Hükümet KSS Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür. Tchibo 2016 yılında, Almanya'nın en büyük sürdürülebilir şirketi seçilmiştir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)