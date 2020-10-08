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Esnaf, İkinci Covid Dalgasından Endişeli…

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu daha fazla hissetmeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2020 Perşembe 11:55
Esnaf, İkinci Covid Dalgasından Endişeli…
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Güven Endeksi, Ticaret Endeksi ve Politika Endeksi’nde düşüş yaşandı. Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72’ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi…

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan Esnaf Barometresi Raporu Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi küçük esnaf, salgında ikinci dalga korkusunu her geçen gün daha fazla hissetmeye başladı. Güven Endeksi, Ticaret Endeksi ve Politika Endeksi’nde düşüşler yaşandı. Covid-19 salgınında endişeli esnaf oranı yüzde 72’ye ulaşarak salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi.

Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu şöyle değerlendirdi: “Salgında 2. evre olarak adlandırılan bu dönemde vaka sayılarının 2 dönemdir yüksek seviyede devam etmesi esnafın endişe seviyesinin artmasında etkili oldu. Veriler endişenin gelecek dönemlerde de süreceğini gösteriyor.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Eylül’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

GÜVEN ENDEKSİ 5,6 PUAN DÜŞTÜ:

Güven Endeksi bir önceki döneme göre 5,6 puan azalarak 14,8’e indi. Covid-19 salgınının uzun bir süre daha devam edeceği inancı ve ekonomiye yönelik beklentiler bu düşüşte etkili oldu.

HAVA SOĞUDU SATIŞLAR DÜŞTÜ:

Ticaret Endeksi, 8,2 puan düşüşle 21,6 olarak gerçekleşti. Mevsim sıcaklıklarının düşmeye başlamasına bağlı olarak gazlı-gazsız içecekler, paket su ve dondurma kategorisindeki anlamlı seviyede azalış endeksi olumsuz etkiledi.

TERÖRÜN AZALMASINDAN MEMNUNLAR:

Politika Endeksi bir önceki döneme göre 2,3 puanlık düşüşle 32,3 oldu. Merkezi yönetimin sağladığı hizmet ve politikalar esnafın yüzde 38’inde destek gördü. Milli savunma ve askeri alandaki hamlelerle birlikte terör olaylarının azaltılması, yurtdışı ilişkilerinde ülke menfaatlerinin korunması olumlu karşılansa da ekonomik şartlar düşüşte etkili oldu.

‘EKONOMİK TEDBİRLER TAKDİR EDİLİYOR AMA…’:

Ekonomik alanda alınan tedbirler ise yüzde 24 oranında yeterli görülürken bir önceki döneme göre nispeten azaldı.

ENDİŞE ARTIYOR:

Covid’19 salgını geleneksel kanal esnafının yüzde 72’sinde endişe oluşturdu ve salgının yoğun yaşandığı dönemdeki seviyeye yükseldi. Salgında 2. evre olarak adlandırılan bu dönemde vaka sayılarının 2 dönemdir yüksek seviyede devam etmesi ve salgının başında olduğu gibi toplumsal tedbirlerin alınmaması esnafın endişe seviyesinin artmasında etkili oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KORKUTUYOR:

Bir önceki dönem yüzde 60 olan salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenlerin oranı kısmi artış ile yüzde 63’e çıktı. Salgının 2. evresi olarak vakaların artmaya devam etmesi, bireylerin hijyen tedbirlerine uymaması ve bu süreçte eğitim döneminin de yüz yüze olarak yapılmaya başlanacak olması uzun bir süre daha devam edeceği algısının artmasını sağladı.

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