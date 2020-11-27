Dr. Öncel bir ilke imza attı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Öğretim Üyesi Halil Öncel, bir ilke imza atarak Şanlıurfa’nın gururu oldu. Dr.Öncel, tıp dünyasına yeni kazandırılan ve Türkiye’ye getirilen prostat tedavisinde hayli olumlu sonuç alınan Transüretral Termoterapi RF Ablasyon sistemini ilk kez görev yaptığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi’nde uyguladı.

İstanbulTimes Haber Merkezi / Müslüm Aktürk – Şanlıurfa

Dr.Öğretim Üyesi Halil Öncel, prostatın, idrar kesesi çıkış noktasına yakın bir pozisyonda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığa sahip bir organ olduğunu söyledi. Bu organın büyümesi neticesinde idrar yapmada zorlanma, kesik kesik idrar yapma, keseyi tam boşaltamama gibi şikâyetlerin ortaya çıkacağını belirten Dr.Öğretim Üyesi Öncel, şöyle devam etti:

“Eğer bu büyüme iyi huylu bir büyüme ise öncelikle ilaç tedavisi başlanır. Buna rağmen düzelme olmaz ise açık ya da kapalı cerrahi uygulanarak organ çıkarılır. Açık ya da kapalı cerrahi anestezi altında yapılması gerekir.

Fakat her hastanın anestezi riski farlı ve prostat büyümesi ileri yaş hastalığı olduğu için bazen yüksek risk altında bu işlemler yapılmak zorunda kalmaktadır. İşte bu zorlukları yenmek amacıyla geliştirilen RF Ablasyon Sistemi hastaya herhangi bir risk oluşturmadan, anestezi ihtiyacı ya da kan sulandırıcı kullanıyor ise kesmek zorunda kalmadan, hastanede yatmaya gerek kalmadan hasta başı yatağında yapılan bir işlemdir.

Bu sistem kısaca prostat dokusuna odaklanmış radyofrekans dalgaları ile ısıtarak ablasyon yani yontma işlemi uygular. Bu şekilde prostat boyutlarında azalma ve neticesinde idrar yapmada zorlanma ortadan kalkar.

İşlem hastanın yatağında yapılır ve yaklaşık 50 dakika kadar bir zaman alır. Ağrılı bir işlem değildir. İşlem sonrası hastaya idrar sondası takılır, evine gönderilir ve üç gün sonra sonda çıkarılır.”

TÜRKİYE’YE 3 YIL ÖNCE GELDİ

Söz konusu işlemin Türkiye’ye 3 yıl önce geldiğini ve Türkiye’de ilk uygulamayı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi’nde kendisinin gerçekleştirdiğini hatırlatan Dr.Öğretim Üyesi Halil Öncel, şunları kaydetti:

“Söz konusu cihaz ülkemize geldiğinde ilgili firma çeşitli hastanelerde, birçok hekime tanıtımını yaptı. Ancak her konuda olduğu gibi ilk icatlar için doğal olarak temkinli yaklaşılır. Hele hele bu alan sağlık konusu ile ilgiliyse...

Benim dikkatimi çekmişti. İnceledim ve uyguladığımda çok iyi sonuçlar aldım. Yine bu konuda ülkemizde yazılan ilk tıbbi uluslararası makale hastanemize aittir.

Bizim yaptığımız tedaviler örnek oluşturduğu için cihaz, yavaş yavaş birkaç yerde daha kullanılmaya başlandı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi, şu an itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu işlemi yapan tek merkez konumunda ve kontrolümüzde uygulanmaktadır.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)