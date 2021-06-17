Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak konu ile ilgili bilgiler verdi.

DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR ?

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur bunun yanında felç riskini en aza indirir.

-İçeriğindeki C vitamini, likopen ve diğer antioksidanlar sayesinde kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadeleye yardımcı olabilir.

-Böbrek ve safra taşlarının düşürülmesinde yardımcıdır.

-Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı giderir.

-Domateslerdeki likopenin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

-Domatesler ayrıca kan basıncı seviyelerini düşürdüğü bilinen bir mineral olan potasyum açısından da zengindir.

-Yapılan bir araştırmaya göre, domates suyunun; vücut ağırlığını, vücut yağını ve bel çevresinde biriken yağı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğu söylenmektedir. Ayrıca kilo vermeye katkıda bulunabileceği ve kolesterol seviyelerini düşürebildiği söylenmiştir. Büyük bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, domatesler lif bakımından da zengindir ve kalorisi düşük bir sebzedir. Böylece, tokluk hissini arttırır ve kalori alımını azaltır, böylece kilo kaybına yardımcı olurlar.

-Cilt sağlığını korur. Büyük gözenekleri iyileştirmeye, sivilceleri tedavi etmeye, güneş yanığı yatıştırmaya ve donuk cildi canlandırmaya yardımcı olurlar. Domatesteki antioksidanlar, özellikle likopen, hücresel hasar ve cilt iltihaplarını tedavi eder. Ayrıca cilde tazelik verir.

-Domates, likopen, lutein, beta-karoten ve karotenoid adı verilen bir grup fitokimyasal içerir bu sayede göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)