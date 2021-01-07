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COVID-19’un Yeni Mutasyonu Daha Hızlı Yayılıyor

COVID-19 salgınıyla mücadele tüm dünyada son hızla devam ederken; son zamanlarda virüsün mutasyona, yani değişime uğradığı bilgisi de tüm dünyada endişeye neden oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 10:04
COVID-19’un Yeni Mutasyonu Daha Hızlı Yayılıyor
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Salgının devam etmesi ve virüsün genomundaki değişikliğin beklenen bir sonuç olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu zamana kadar virüste çok sayıda mutasyon meydana geldi ancak son zamanlarda gerçekleşen mutasyonun diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını söyleyebiliriz. Salgın, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun doğal bağışıklığı veya aşılanması tamamlanana kadar sürecek. Bu süre de henüz tam olarak kestirilemiyor. Ancak 2021 yılı da çok kolay bir yıl olmayacak diyebiliriz” açıklamasında bulundu. 

Şu ana kadar henüz kesinleşmiş bir bilginin olmadığını ancak Coronavirus’un diğer geçirdiği mutasyonlardan farklı olarak yeni mutasyonla daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu zamana kadar virüste çok sayıda mutasyon meydana gelmesine rağmen bu mutasyonların virüs üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Ancak son geçirilen mutasyon, virüsün insan hücrelerine girişini sağlayan S proteinini kodlayan gen üzerinde gerçekleşerek B117 varyantını ortaya çıkardı” dedi. 

Mevcut aşılar mutasyondan etkilenmiyor

Peki aşılar virüsün yeni mutasyonuna karşı ne kadar etkili? Mevcut aşıların bu mutasyondan etkilenmediğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Özellikle mRNA aşıları çok kısa zamanda yeni mutasyona karşı yeniden kodlanarak üretiliyor. Ancak bu süre zarfında bu virüsün daha kolay bulaştığını düşünürsek, daha önce aldığımız önlemlere daha sıkı uymamamız önemli. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. 

Tüm mutasyonlar ciddiye alınmalı

Mutasyon geçirmiş virüsün özellikle 20 yaş altı çocuklarda da enfeksiyona neden olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Elif Hakko, “Her ne kadar bu yaş grubu hastalığı hafif geçirse de özellikle kronik hastalığı olan çocuklar risk altında. Elbette çocuklar ailelerine ve diğer çocuklara bulaştırabilir ve daha fazla insanın hasta olmasına neden olabilirler. Ne kadar çok kişi hasta olursa ağır hastalık ve ölüm oranları da o kadar artar. O nedenle tüm mutasyonlar ciddiye alınmalıdır” şeklinde konuştu. 

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